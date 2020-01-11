"Десять лет общественные деятели и организации в Клайпеде пытались заставить глав муниципалитета и природоохранных организаций предпринять действия против загрязнения, поскольку смрад чувствовали все жители города, но никто ничего не делал. Мы призываем представителей власти заняться активной деятельностью и потребовать личной ответственности глав ответственных ведомств и руководства Grigeo, чтобы подобные случаи не повторились.
Владельцы компании должны заплатить весь нанесенный природе и жителям ущерб, ущерб должны погасить за счет своей прибыли, а не за счет честных работников, путем снижения их зарплат", – сказано в письме.
В письме также обращается внимание на то, что пока ничего неизвестно о будущем работников.
"Мы озабочены будущим работников компании. Государственные ведомства должны наказывать не компанию, лишая работников рабочих мест, а ее владельцев, лишая их нечестно полученной прибыли. Случай Grigeo должен стать уроком для всех предпринимателей, которые получают прибыль, нарушая законы, чтобы они поняли - время нечестной деятельности завершилось и в будущем такие действия принесут не прибыль, а только ущерб", – сказано в письме.
Напомним, что 7 января правоохрана сообщила, что выяснила следующее: компания Grigeo Klaipėda сливала неочищенные стоки прямо в Куршский залив.
Нанесенный природе ущерб исчисляется миллионами евро. 7 января компанию Grigeo Klaipėda письменно уведомили в том, что она должна немедленно прекратить такие действия.
Сети Iki, Norfa и Kesko Senukai заявили, что не будут заказывать продукцию Grigeo. Другие сети еще не определились, как им быть в данной ситуации.
Закупку продукции в этой компании приостановили и поставщики магазинов Ikea.
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