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После того как на парламентских выборах в Литве большую поддержку получили либералы, глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене высказала опасения в связи с тем, что в стране могут забыть о социальном благосостоянии.
Inga Ruginienė
Inga Ruginienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Удивляет рост поддержки либерального движения, мы - скорее представители левых взглядов, наша главная миссия – забота о социальном благосостоянии каждого гражданина, а либералы, напротив, декларируют свои взгляды, и мы видели, что было во время карантина, пытались еще больше либерализовать Трудовой кодекс, они не выступают за прогрессивные налоги или большое налогообложение капитала", – сказала председатель ЛКП Ругинене.

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По ее словам, есть опасения, что если эти партии станут частью правящих, то больше внимания будут уделять бизнесу и работодателям, а не профсоюзам.

"Под этими свободами почему-то открылась другая сторона медали, одна из основных – социальное благосостояние, те же бесплатные услуги, образование, здравоохранение, перераспределение налогов, чтобы те, кто меньше зарабатывает, платили меньше, это больше идеи левых, а основная миссия либералов – главный акцент на бизнесе, снижение налогов", – сказала глава конфедерации.

Партия свободы, которая в первый раз приняла участие в выборах, получила 9,02%, а Движение либералов – 6,78% голосов. В первом туре на выборах победили консерваторы.

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