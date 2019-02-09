Пярнавас сочетает 6-часовые занятия английским с работой, изучает английский с 8.30 до 14.30 ч. По его словам, работе уроки не мешают.
Пярнавас уже говорит по-английски. Он изучает английский на втором уровне (всего их 3). Перед камерой он свои знания не демонстрировал, но сказал, что за экзамен получает 80–90%.
Занятия Прянаваса английским возмутили профсоюз. По данным руководства профсоюза, он забросил свою непосредственную работу. Кроме того, налицо двойные стандарты – рядовые полицейские или госслужащие в рабочее время такую роскошь себе позволить не могут.
Глава профсоюзов Инга Ругинене сказала, что если курсы не нужны для выполнения прямых обязанностей, за них должен платить сам человек и учиться после работы.
По данным департамента, в 2018 году на курсы английского ходили 1800 госслужащих. Обучение каждого из них в среднем стоило 90 евро.
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