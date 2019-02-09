Генеральный комиссар литовской полиции Линас Пярнавас 6 часов в неделю в рабочее время посвящает изучению английского языка. Это возмущает профсоюзы. Они заявляют, что налицо двойные стандарты - рядовые полицейские или госслужащие такую роскошь себе позволить не могут. По мнению профсоюзов, если курсы не нужны для выполнения прямых обязанностей, за них должен платить сам человек и учиться после работы. Департамент госслужбы указал, что вопрос необходимости курсов решает работодатель, пишет lrt.lt.
Linas Pernavas
© DELFI / Karolina Pansevič

Пярнавас сочетает 6-часовые занятия английским с работой, изучает английский с 8.30 до 14.30 ч. По его словам, работе уроки не мешают.

Пярнавас уже говорит по-английски. Он изучает английский на втором уровне (всего их 3). Перед камерой он свои знания не демонстрировал, но сказал, что за экзамен получает 80–90%.

Занятия Прянаваса английским возмутили профсоюз. По данным руководства профсоюза, он забросил свою непосредственную работу. Кроме того, налицо двойные стандарты – рядовые полицейские или госслужащие в рабочее время такую роскошь себе позволить не могут.

Глава профсоюзов Инга Ругинене сказала, что если курсы не нужны для выполнения прямых обязанностей, за них должен платить сам человек и учиться после работы.

По данным департамента, в 2018 году на курсы английского ходили 1800 госслужащих. Обучение каждого из них в среднем стоило 90 евро.

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Генеральный комиссар литовской полиции Линас Пярнавас...

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