"Совет решил объявить забастовку", – сказал председатель Литовского профсоюза образования и науки Эгидиюс Милешинас.

По его словам, юристы готовят необходимые для забастовки документы, а сама забастовка может начаться с середины ноября.

Причина забастовки - финансирование образования в рамках бюджета на следующий год.

По данным профсоюза, представители правительства в подписанном в 2019 году коллективном соглашении обещали выделить на следующий год дополнительно почти 118 млн. евро, но выделили всего 55,5 млн. евро.

"Это предложение - насмешка", – сказал Милешинас.

"Сегодня официально обращаемся во все органы власти - президентскую службу, правительство и парламент, мы изложили наши требования. (...) Мы надеемся на принятие решений, поскольку обсуждение бюджета сейчас находится на первичной стадии", – сказал он.

По словам Милешинаса, профсоюз объединяет 10 000 членов, в основном это учителя школ.

В конце 2018 года около месяца бастовали учителя Литовского профсоюза работников системы образования.

"Мы еще думаем, поддерживать ли коллег", – сказал лидер этого профсоюза Андрюс Навицкас.

В этом году финансирование образования составило больше 1 млрд. 237 млн. евро, в следующем - 1 млрд. 280 млн.

Бюджет на следующий год должен утвердить парламент Литвы.