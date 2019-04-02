Профсоюз тюремных врачей проводит пикет у здания правительства Литвы

Группа участников пикета принесла с собой плакаты "Преступники опасны, а работа тюремных врачей неопасная?", "Нет - дискриминации тюремных врачей", "Тюремные врачи работают или отбывают наказание?" и др.
По словам генсекретаря профсоюза Ричардаса Гаруолиса, раньше зарплаты тюремных врачей были примерно на 50% больше, чем обычные врачи, так обстоят дела и во всем мире, а сейчас их зарплаты уравнялись или стали меньше.
"Важнейшие требования - хватит дискриминировать тюремных врачей, поскольку зарплаты обычных врачей повышают, а им - нет, во всем мире тюремным врачам, которые работают в опасных условиях, платят зарплаты на 30%, 40% процентов больше, чем врачам обычных учреждений. В Литве ситуация такова, что тюремные врачи, которые сталкиваются с психологическим насилием, а иногда и с физическим, получают столько же или меньше, чем врачи, работающие в обычных больницах", - сказал Гаруолис.
Участники пикета требуют прекратить дискриминацию тюремных врачей и начать повышать их зарплату. В отличие от надзирателей, тюремным врачам даже не доплачивают за опасные условия работы, несмотря на то, что они общаются с теми же осужденными и ежедневно сталкиваются с психологическим, а иногда и с физическим насилием. Врачи требуют выделить 2356 тыс. евро, которые нужны для повышения зарплат тюремных врачей (такую сумму подсчитала рабочая группа Департамента тюрем Литвы).
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