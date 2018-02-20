По предварительным данным, в прошлом году доходы фонда составили 3,866 млрд евро – на 92,5 млн евро больше, чем планировалось, и на 355 млн евро больше, чем в 2016 году.

Расходы фонда в прошлом году выросли на 225 млн евро до 3,742 млрд евро, сообщил фонд.

Ожидается, что в этом году доходы Фонда соцстрахования составят 4,25 млрд евро, что на 240 млн евро (4 млрд евро).