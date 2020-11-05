"В идеале это надо было ввести раньше, но лучше позже, чем никогда, ведь эта ситуация требует жестких действий. Карантин должен подействовать на рост, снизить его темпы", – сказал в интервью на ЛРТ Касюлявичюс.

Профессор заметил, что карантин в разных секторах будет достаточно жестким, суть мер – ограничение контактов, а затем надо выходить из карантина постепенно.

По словам профессора, идеально выходить из карантина, когда количество случаев сократится до 200 в сутки, вместо теперешних 600–800 и более.

"Примерно через две недели увидим, дает ли карантин стабилизирующий эффект, если он будет, то стоит говорить, продлевать ли карантин, позже можно было бы говорить о постепенном выходе, нельзя резко все открывать сразу, нужен план выхода из карантина", – отметил специалист.

Он подчеркнул, что большая часть стран вводит 6-недельный карантин, несмотря на то, что школы там открыты, например, Германия. В Литве сейчас 5-12 классы учатся удаленно, в школу ходят только ученики начальных классов.

"Три недели - это то время, за которое можно увидеть, каким будет эффект, в идеале добиться снижения до 200 случаев в день, но на это трех недель может не хватить. Обычно страны, которые вводят карантин, говорят хотя бы о 6 неделях, но я понимаю и правительство, на которое давление оказывают разные группы общества, требующие ввести короткий карантин", – сказал Касюлявичюс.

В Литве уровень заболеваемости коронавирусом составляет 341 случай на 100 000 жителей.