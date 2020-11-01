Хотя прогнозировалось, что с приходом зимы ситуация может ухудшиться, по словам А. Жвирблене, цифры опережают все прогнозы.

"Летом люди сильно расслабились, трудно вернуться к реальности, понять, что угроза существует", - говорит она.

Профессор подчеркивает, что данные показывают, что с весны вирус немного изменился.

"Вирус действительно немного изменился и приобрел свойства, позволяющие заразить еще больше людей. Он легче проникает в клетки человека, а значит, быстрее распространяется", - поясняет профессор.

По ее словам, после введения локальных карантинов эффекта следует ожидать через 2-3 недели.

"После введения карантина не будет чуда, мол количество заболеваний сразу начнет падать. Дай Бог, чтобы он со временем стабилизировался. Это может занять как минимум пару недель. Надо смириться с тем, что рост все равно будет. Было бы очень хорошо, если бы он остановился через две-три недели", - говорит А. Жвирблене.

Она предупреждает, что в длинные выходные следует избегать семейных встреч. По словам профессора, наибольший риск будет, если жители крупных городов, где больше всего заболевших, будут путешествовать по всей Литве: "Самое страшное, что люди и больших городов, в которых высокий уровень заражений, поедут в провинцию, проведать бабушек, родителей. Вот самый большой риск. Послание было бы очень простым: в этот день мы должны посетить умерших, это не должно стать семейным собранием".

А. Жвирблене предупреждает, что даже при встрече с родными на природе нужно носить маски и делать это правильно. Профессор напоминает, что маска должна закрывать нос, важны и ее слои: белый слой - абсорбирующий - задерживает вирус, он должен быть внутри, синий - отталкивает вирус от окружающей среды и должен быть снаружи.

"Никто не говорит, что маска защитит на 100%. Дело здесь в том, чтобы остановить как можно больше вирусов. Чем меньше мы его получаем, тем больше вероятность того, что мы не заболеем или нам будет легче переболеть", - подчеркивает А. Жвирблене.

Опрос жителей Литвы, проведенный по заказу информационного агентства BNS, показывает, что это более 42 процентов не ожидает вакцины от коронавируса, потому что не хочет вакцинироваться. Чаще вакцинируются жители Вильнюса, люди с более высокими доходами, люди с высшим образованием. Профессор А. Жвирблене также говорит, что не ожидает успеха в вакцинации большей части населения.

"Я не верю, что массовая вакцинация станет возможной, потому что есть категория людей, которая не верит в вакцины, и было бы наивно ожидать, что они вдруг начнут верить. Тем более, вопросов очень много. Это будет зависеть от объема информации", - говорит профессор.

Однако, по ее словам, есть и хорошие новости. Изучение вспышки коронавируса в Неменчине показало, что через 6 месяцев люди, заразившиеся этим вирусом весной, все еще были к нему устойчивы.

"Мы были действительно приятно удивлены результатами. Через полгода после вспышки мы видим, что у 95 процентов людей еще есть антитела. Это означает, что они устойчивы, по крайней мере, в этом сезоне", - говорит А. Жвирблене.