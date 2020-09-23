"Очень важно не пропустить совместную с ЕС закупку. ЕС говорит о 300 млн. доз, одному человеку нужны две дозы, значит, прививки сделают 150 млн. В Европе живет 445 млн. Литва сообщает о 1,8 млн. [доз] – это 900 000 человек, около трети населения", – сказал в передаче "День на Delfi" Усонис.

"Сейчас вакцину испытывают на людях 18–55 лет. Вероятно, когда это исследование завершится, будут прививать молодых взрослых", – сказал он, заметив, что еще не факт, что вакцина появится.

"Я был бы счастлив, если бы мог привиться в следующем году. Разработка и испытания требуют времени, этот процесс не ускоришь, если хочешь получить качество", – прибавил Усонис.

"С лекарствами практически тот же порядок, что и с вакциной. Литовские врачи участвуют в клинических исследованиях нескольких вариантов лекарств, но для регистрации лекарства еще нужно время. Правда кандидатов много, надежда есть", - сказал он.

По словам Усониса, ситуация в Литве сейчас не такая, какой была весной.

"Сейчас коронавирус уже распространился по всей Литве, не так как в феврале, когда кто-то где-то покатался на лыжах. Заразиться можно в любом месте", – заметил он.

Но, несмотря на это, по словам врача, карантин не нужен.

"Средства иные потому, что у карантина две цели – локализовать проблему, а вторая – подготовить стратегические механизмы, что же делать дальше. Контролировать пути распространения можно не только с помощью жесткого карантина. Контроль должны децентрализовать", – считает профессор.

По его словам, важно, чтобы люди не расслаблялись.

"Чего мне не хватает, так это интенсивной коммуникации, не только о заболевших, но и о масках, например, почему их надо носить в том или ином месте", – сказал Усонис.