"Очень важно не пропустить совместную с ЕС закупку. ЕС говорит о 300 млн. доз, одному человеку нужны две дозы, значит, прививки сделают 150 млн. В Европе живет 445 млн. Литва сообщает о 1,8 млн. [доз] – это 900 000 человек, около трети населения", – сказал в передаче "День на Delfi" Усонис.
"Сейчас вакцину испытывают на людях 18–55 лет. Вероятно, когда это исследование завершится, будут прививать молодых взрослых", – сказал он, заметив, что еще не факт, что вакцина появится.
"Я был бы счастлив, если бы мог привиться в следующем году. Разработка и испытания требуют времени, этот процесс не ускоришь, если хочешь получить качество", – прибавил Усонис.
"С лекарствами практически тот же порядок, что и с вакциной. Литовские врачи участвуют в клинических исследованиях нескольких вариантов лекарств, но для регистрации лекарства еще нужно время. Правда кандидатов много, надежда есть", - сказал он.
По словам Усониса, ситуация в Литве сейчас не такая, какой была весной.
"Сейчас коронавирус уже распространился по всей Литве, не так как в феврале, когда кто-то где-то покатался на лыжах. Заразиться можно в любом месте", – заметил он.
Но, несмотря на это, по словам врача, карантин не нужен.
"Средства иные потому, что у карантина две цели – локализовать проблему, а вторая – подготовить стратегические механизмы, что же делать дальше. Контролировать пути распространения можно не только с помощью жесткого карантина. Контроль должны децентрализовать", – считает профессор.
По его словам, важно, чтобы люди не расслаблялись.
"Чего мне не хватает, так это интенсивной коммуникации, не только о заболевших, но и о масках, например, почему их надо носить в том или ином месте", – сказал Усонис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Лукашенко вступил в должность президента Беларуси (13)
Во Дворца независимости в Минске Александр Лукашенко...
Муниципальная компания решила работать 4 дня в неделю: не подорожают ли услуги для жителей (4)
В Литве есть несколько компаний, которые работают по...
Президент Литвы призывает ООН потребовать от Лукашенко мирной передачи власти (63)
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал...
В Литве за сутки подтверждены 73 новых случая коронавируса (1)
По новейшим данным, в Литве за сутки подтверждены 73...
Профессор: вероятнее всего, от коронавируса в Литве сначала будут прививать молодых взрослых (57)
1,8 млн. доз вакцины от коронавируса , в закупке которых...