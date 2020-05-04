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Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа профессор Саулюс Чаплинскас пояснил, что медицинские маски на больном и контактирующем с ним здоровом человеке снижают вероятность заражения всего до 1,5%. Профессор заметил, что коронавирусом можно заболеть, если в восприимчивый организм попадает достаточное количество вируса.
Medicininė kaukė
Medicininė kaukė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Превентивные меры явно действуют, большая часть жителей понимает, как надо себя вести, большинство понимает, что опасность никуда не исчезла, что вирус циркулирует, и только от наших объединенных усилий будет зависеть, насколько широко он дальше будет распространяться, удастся ли нам полностью остановить его распространение", – сказал Чаплинскас в интервью на радио LRT.

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По его словам, нет ничего странного в том, что коронавирусом больше шансов заболеть людям из группы риска, поэтому, по его словам, в стране и фиксируют очаги коронавируса в хосписах, домах престарелых, где находятся люди из уязвимой группы.

"Естественно, что вирус никуда не исчез, если он достигает самых уязвимых членов общества, то именно там большая вероятность, что они заразятся. Чтобы человек заболел, столкнувшись с вирусом, надо, чтобы достаточное его количество попало в организм восприимчивого человека", – сказал профессор.

Чаплинскас акцентирует, что достаточно 15-минутного общения для того, чтобы восприимчивый человек заболел коронавирусом.

"Но если человек будет без маски, то вероятность заражения составляет 100%. Если маска будет только на здоровом человеке, вероятность заражения снижается до 70%. Если же маска будет на больном, то вероятность заражения будет всего 5%, если оба – всего 1,5%, – сказал Чаплинскас.

"А как все знают, для пожилых людей, людей больных хроническими заболеваниями, эта опасность остается самой большой", – прибавил профессор.

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