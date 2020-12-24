"Пока у нас нет данных о том, что вирус изменился настолько, что стал вызывать больше тяжелых форм заболевания. Вероятно, мы выявляем не всех больных, реальное их количество больше, нежели сообщают на данный момент. Если это так, то тогда понятно, откуда столько тяжелых больных, и, к сожалению, смертей", – сказал Усонис в передаче "День на Delfi".

По его мнению, велика вероятность того, что в Литву уже попал новый штамм из Великобритании.

"Пока вирус может циркулировать в небольшом куру людей и распространяться, если мы Сегодня единственный способ контроля - жесткий карантин", – заметил профессор.

Несмотря на то, что в конце в этой недели в Литве начнут делать прививки от COVID-19, Усонис сказал, что к обычной жизни мы вернемся нескоро.

"Чтобы вакцина вызвала действие иммунитета нужно 3-4 недели, значит, люди, которым сделают прививки, будут защищены через месяц", – сказал он.

"Чтобы у общества появился иммунитет, надо привить большое число людей – 60–70%, тогда общество сможет вернуться к обычной жизни", – сказал профессор.

Результаты вакцинации можно будет оценить к осени следующего года: "При правильной организации (вакцинации – Delfi) и при учете сезонности коронавируса, думаю, что первые результаты мы должны увидеть осенью, когда из-за сезона снова увеличится риск заразиться коронавирусом".

В конце этой недели в Литву придут первые 10 000 доз вакцины, которых хватит для 5000 человек. Вакцинацию планируют начать в воскресенье утром. Сначала будут прививать работников системы здравоохранения.