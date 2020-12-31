Профессор: третья волна коронавируса может начаться до того, как начнет действовать вакцина

"Смертность - естественное последствие того, что перед карантином мы не соблюдали ограничения, люди собирались вместе, многие болели", – сказал он в передаче "День на Delfi".
"Очень больно видеть, что в числе скончавшихся много людей, не входящих в группу риска ни по возрасту, ни по сопутствующим болезням. <…> Мы просто не всегда знаем, на что способна иммунная система каждого человека. Может, у человека есть какая-то скрытая болезнь, о которой он не знает, или его иммунитет слаб, я имею в виду врожденную слабость иммунной системы", – сказал он.
По словам профессора, с начала вакцинации потребуется не меньше полугода, чтобы сформировался коллективный иммунитет. С началом вакцинации и благодаря действующему карантину Литва может избежать третьей волны, но и после карантина нам придется жить иначе.
"Даже после завершения карантина, жить придется иначе, вирус никуда не уйдет, надо беречь себя и других", – сказал Амброзайтис.
Однако, он заметил, что третье волна может наступить еще до того, как подействует вакцина: "Это может случиться, поскольку вакцина подействует не сразу".
Он подчеркнул, что вакцину разрабатывают с помощью современных биотехнологий, поэтому в ней нет ничего, что может вызвать аллергическую реакцию.
"В последнее время прививаться могут даже аллергики. Единственное условие - у человека, которому делают прививку, не должно быть температуры", – сказал профессор.
Амброзайтис сказал, что можно лишь гадать, попал ли в Литву новый штамм из Великобритании.
"Я думаю, он уже есть, поскольку остановить его, просто отменив авиасообщение, нельзя, он все равно распространится по всему миру. Можно остановить на время. Но дело в том, что в Литве не исследуют геном вируса, такие исследования проводят в научных лабораториях. Мы можем только гадать, есть или нет", – сказал профессор.
Он заметил, что уже сейчас видно - ограничения действуют.
"Мне кажется, карантин уже действует, заболеваемость не растет, было 3000 потом упало меньше чем до 2000 [в сутки]. Но беспокоит, что больше 20% тестов - положительные. Когда процент снизится до 5, тогда сможем утверждать, что мы отслеживаем все случаи. Сейчас часть случаев не попадает в статистику", – сказал Амброзайтис.
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