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В четверг вечером профессор Витаутас Касюлявичюс представил прогнозы по преодолению коронавируса в штате Миссисипи, который насчитывает примерно такое же количество жителей, как Литва.
Vytautas Kasiulevičius
Vytautas Kasiulevičius
© DELFI / Domantas Pipas

По его словам, если наши врачи будут обеспечены всем необходимым, то мы преодолеем кризис.

"Апрель для литовской системы здравоохранения будет очень тяжелым месяцем. В больницах, принимающих пациентов с COVID-19, поток растет, случаи становятся все более тяжелыми. Постепенно мы выходим в зону турбулентности.

Прогнозы - нелегкое дело, но они важны для планирования ресурсов. В Миссисипи 2,976 млн. жителей, а в Канзасе 2,913 млн. Эти штаты по количеству жителей близки Литве. На случай пандемии COVID-19 потребность в стационарных койках составляет 1831-3392, а в отделениях интенсивной терапии 277-0512. В пиковое время потребность в аппаратах ИВЛ в Канзасе составляет 221 и 410 в Миссисипи. https://covid19.healthdata.org/projections

С этим стоит ознакомиться и Литве. Если в США модель пандемии хотя бы немного соответствует литовской, то можно прогнозировать похожую потребность в койках, реанимационных отделениях и аппаратах ИВЛ. При разумном управлении карантином можно прогнозировать, что пусть и с трудом, но мы можем вырулить. Но для этого нужны условия - врачи должны быть в безопасности. И не только в COVID-19 больницах. Ведь может быть так, что аппараты ИВЛ будут, а работать будет некому", - писал Касюлявичюс в Facebook.

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