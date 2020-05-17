COVID-19 классифицируется как еще один из "главных подражателей", заболеваний, которые могут быть похожи почти на все. Хотя вирусы часто поражают легкие, они также могут поражать любое место - от мозга до пальцев ног. Это может быть заболевание желудочно-кишечного тракта, которое вызывает только диарею и боль в животе. Это может вызвать симптомы, похожие на простуду или грипп. Это может вызвать конъюнктивит, насморк, мышечные боли, усталость, диарею, тошноту и рвоту, сыпь по всему телу, отек и покраснение в некоторых местах, а также потерю аппетита, вкуса и запаха.

В тяжелых случаях врачи отмечают, что у пациентов возникают проблемы с сердечным ритмом, сердечная недостаточность, повреждение почек, помутнение сознания, головные боли, судороги, синдром Гийена-Барре, обмороки и нарушение количества глюкозы.

Это не просто лихорадка и кашель, который вызывает одышку, как все сначала думали. В результате вирус очень трудно диагностировать и еще сложнее лечить.

В начале заболевания могут быть некоторые симптомы или их вообще нет, а через несколько дней, без малейшего предупреждения, он просто "высасывает воздух из легких".

Вирус поражает пожилых людей, людей, ослабленных болезнями, а также непропорционально большое число людей с ожирением. Болезнь поражает мужчин больше, чем женщин, но есть свидетельства того, что она может вызвать осложнения беременности, умирают и дети.

Как они вредят

Когда вирусные частицы попадают в глаза, нос или рот, вирусные "спайковые белки" (белки во внешней оболочке вируса) прикрепляются к специфическим рецепторам на поверхности человеческих клеток, называемым ACE2, которые позволяют вирусам проникать в клетку.

Рецепторы ACE2 являются отличной мишенью, потому что они присутствуют во всех органах. Попав в клетку, вирусы начинают размножаться, и миллионы копий вируса могут выдыхаться для заражения других. Чтобы предотвратить преждевременное обнаружение, коронавирусы используют различные средства, чтобы предотвратить обращение к инфицированной клетке.

Вирусы отключают сигнальные дистресс-белки, вырабатываемые атакованными клетками, и разрушают противовирусные команды зараженной клетки. Таким образом, вирусы имеют больше времени для размножения и заражения окружающих областей, прежде чем они будут обнаружены как злоумышленники. Частично это приводит к распространению вирусов до начала иммунного ответа, такого как лихорадка.

Прямая атака

Большинство людей, которые не чувствуют симптомов заболевания или имеют легкие симптомы, могут защитить себя от вирусов, пока их здоровье не ухудшится. Эти люди могут чувствовать только симптомы верхних дыхательных путей, куда прежде всего попадают вирусы. Однако, если чье-либо тело не может уничтожить вирусы в точке входа, они проникают дальше в организм. Оттуда вирусы проходят несколько путей - оставаясь в легких, проникая в пищеварительный тракт или используют оба пути.

COVID-19 может представлять опасность для большего числа органов, чем считалось ранее. Когда вирусы внедряются глубоко в организм, начинается более серьезное заболевание. Может произойти прямая атака других органов, содержащих рецепторы ACE2, включая сердечную мышцу, почки, кровеносные сосуды, печень и, возможно, центральную нервную систему. Это одна из причин разнообразия симптомов COVID-19.

Вирус атакует сердце: он ослабляет его мышцы и нарушает ритм, который имеет решающее значение. Это серьезно повреждает почки, что приводит к нехватке оборудования для диализа в некоторых больницах. Это приводит к образованию тромбов, которые могут вызвать внезапную смерть и воспаление во всех кровеносных сосудах организма.

Мозг и нервы также могут быть атакованы напрямую. Существует множество способов проникновения вирусов в центральную нервную систему (ЦНС). Одно из противоречивых мнений заключается в том, что потеря обоняния указывает на инфекцию обонятельного нерва, которая может позволить вирусам проникать в ЦНС.

Данные вскрытия и биопсии показывают, что вирусы могут быть обнаружены не только в ноздрях и горле, но также в слезах, кале, почках, печени, поджелудочной железе, сердце. Сообщалось о вирусах, обнаруженных в спинномозговой жидкости пациента с менингитом.

Данные нового когортного исследования показывают, что SARS-CoV-2 может быть обнаружен в сперме пациентов с COVID-19 и сперме выздоровевших. Не следует предполагать, что, передающиеся путем нетрадиционных половых контактов венерические вирусы полностью отсутствуют в половых органах, даже если они там не размножаются.

Требуются дальнейшие исследования по распространению вируса, выживаемости, концентрации в сперме и возможности половых сношений и мониторингу развития плода.

Может ли болезнь быть опасной для детей?

Можно ошибиться, думая, что COVID-19 будет обходить детей стороной. Новое исследование показывает, что у детей разные симптомы заболевания. Наличие COVID-19 у детей следует предположить, если они чувствуют себя больными, у них диарея и лихорадка.

Компьютерная томография у детей, поступивших в отделение неотложной помощи по поводу респираторных симптомов, показала, что у них пневмония.

У 4 из 5 детей с подтвержденным заболеванием COVID-19 были симптомы желудочно-кишечного расстройства. Желудочно-кишечные расстройства у некоторых детей могут означать, что они были заражены коронавирусами через желудочно-кишечный тракт, а не через дыхательные пути. Рецептор ACE2 присутствует в определенных клетках легких и кишечника, что означает, что SARS-CoV-2 может передаваться через желудочно-кишечный тракт через контакт или через инфекцию из фекалий через рот.

В США сообщалось о редкой воспалительной реакции, возможно связанной с вирусом, с сердечными осложнениями у детей. Губернатор Нью-Йорка Эндрю М. Куомо объявил, что 73 ребенка в штате были серьезно больны, а 5-летний мальчик в Нью-Йорке стал первым ребенком, который умер от этой болезни, и на следующий день еще двое детей стали жертвами COVID-19.

Эта новость потрясла многих врачей, которые почувствовали, что наконец-то поняли все аспекты взрослой болезни и решили, что болезнь убивает стариков, а не детей. В больнице Маунт Синай в Нью-Йорке течение болезни у всех пяти детей отличалось от течения болезни у взрослых. Первоначально развились желудочно-кишечные расстройства, которые превратились в воспалительные осложнения, связанные с очень низким артериальным давлением. В случае первого ребенка, эти клинические признаки привели к сердечной недостаточности, сообщается в газете Washington post.

Лишь верхушка айсберга

По словам ученых, все, что мы знаем о свертывании крови, и почти все остальное в случае COVID-19 - это лишь верхушка айсберга. Дерматологи всего мира делятся информацией о сыпи у пациентов с COVID-19. Иногда сыпь соответствует симптомам так называемой экзантемы, термин, который относится к общей сыпи, которая встречается почти при всех вирусных заболеваниях. Однако иногда сыпь больше похожа на сгустки кровеносных сосудов у поверхности кожи.

Некоторые начали называть эту сыпь "пальцами ног COVID". Дерматологи отмечают больше случаев таких маленьких сгустков на пальцах ног и рук, особенно среди детей. Ученые должны выяснить, какие симптомы могут быть вызваны вирусами, а какие могут быть несвязанными первоначальными результатами.

Неотвеченные вопросы

На сегодняшний день большая часть информации о симптомах COVID-19 поступает в ходе наблюдения за госпитализированными пациентами, которые обращаются за медицинской помощью при ухудшении симптомов и не могут делиться знаниями о первых симптомах. Пока неизвестно, как может выглядеть заболевание от легкой до умеренной степени, как заболевание поражает людей со многими симптомами, которые не нуждаются в стационарном лечении.

Неясно, какие долгосрочные последствия этого заболевания могут оказать на выживших. Как сложится ситуация у людей, находящихся на ИВЛ или которым необходимо провести диализ? Будет ли со временем ухудшаться работа сердца, легких и почек, или пациенты будут восстанавливаться?

Также неизвестно, как люди будут восстанавливаться. Если SARS-CoV-2, как и другие коронавирусы, вызывает острую инфекцию, большинство выздоровевших должны быть устойчивыми к вирусу в течение, по крайней мере, некоторого времени. Вполне возможно, что вирусы будут вызывать скрытое заболевание, такое как ветряная оспа, оставаться неактивными в организме, периодически становиться активными в качестве опоясывающего герпеса, или становиться хроническим заболеванием, таким как гепатит В, который живет в организме в течение длительного времени и вызывает долговременные повреждения.