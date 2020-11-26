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Если взглянуть на историю прививок от гриппа за последние несколько лет, выясняется одна и та же проблема – по мере приближения сезона гриппа не хватает вакцины, ее доставляют с опозданием.
Prof. habil. dr. Vytautas Usonis
Prof. habil. dr. Vytautas Usonis
© DELFI / Domantas Pipas

В этом году врачи просят жителей сделать прививки от гриппа, чтобы избежать осложнений в случае заражения коронавирусом.

"У нас чаще всего делают все, гадая на кофейной гуще: ответственные ведомства проводят опрос других ведомств, интересуются, сколько доз использовали, накидывают какой-то процент сверху и формируют заказ. Итак получаем то, что у на есть и сейчас – больше людей приходят прививаться, но вакцины не хватает.

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Особенно это актуально, когда речь идет о прививках от гриппа, ведь вакцину делают специально на данный сезон, столько, сколько было заказано, больше не купишь, когда начинают прививать людей", - сказал профессор.

Особенно мы почувствовали эту нехватку в этом году, поскольку перед лицом угрозы COVID-19 больше людей сделало прививки, поэтому заказанное количество не отвечает спросу.

По рекомендациям врачей, чтобы защититься от осложнений в случае COVID-19 нужно сделать прививки от гриппа и пневмонии. Других прививок достаточно, а вот с прививками от гриппа возникает проблема. Почему?

Основная причина – вирус гриппа меняется каждый год, поэтому каждый год делают новую вакцину. Заказы на новую вакцину поступают в феврале-марте. От количество заказов зависят масштабы производства вакцины. Намного больше ее не производят, потому что ее нельзя использовать через год.

"Наша страна маленькая, да и прививается у нас небольшой процент населения. Если в Европе прививки делает половина жителей, то у нас меньше 10%, может чаще делают прививки только люди из группы риска. Но при нынешней ситуации прививки хотят сделать больше людей, вот заказанной вакцины и не хватает", - сказал Усонис.

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