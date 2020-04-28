Профессор рассказал о новых симптомах коронавируса: пятна на пальцах и сыпь

"Сыпь может быть разной: одна напоминает крапивницу, в других случаях пурпурный сетчатый сосудистый рисунок как livedo reticularis, в третьих - как "покраснение при обморожении", с повреждениями, напоминающими обморожение", – сказал Чаплинскас. – Такая сыпь сначала появляется на пальцах рук и ног и описывается "как псевдообморожение", поскольку проявляется без воздействия холода. В некоторых случаях сыпь напоминает ветрянку. Она появляется в районе поясницы и может вызывать слабый зуд.
В некоторых случаях на пальцах появляются небольшие синяки. У некоторых бывают симптомы лихорадки денге. Вся эта сыпь на данный момент считается последствием COVID-19. Это признаки закупорки или воспаления сосудов".
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