Профессор сразу же подчеркнул, что этот вирус особенно опасен для людей старшего возраста.

"Люди старшего возраста, которые болеют разными хроническими болезнями, у них и без коронавируса бывают проблемы со здоровьем, им требуется помощь врачей. И в случае, зафиксированном в Паневежисе, человек обратился к врачам по иной причине", – сказал он.

На вопрос, как Литва справляется с вирусом, профессор подчеркнул, что пока все неплохо, но есть такие сферы, где ситуация могла бы быть и лучше.

"Смотря с чем сравнивать: с Италией или с другими странами. Делаем все так, как можем. Пока,наверное, надо говорить, что довольно успешно работаем, взрыва нет, уровень заболеваемости равномерный, к сожалению, никому не удалось остановить вирус полностью, но нет такого взрыва как в Италии и Китае. Это можно назвать успехом, но всегда есть то, что можно делать лучше", – сказал профессор.

"Мы должны понимать, что пандемии такого масштаба до сих пор в мире не было. У нас нет опыта, не с чем сравнивать. Классика инфекционных заболеваний гласит, что есть источник инфекции, пути распространения, восприимчивое общество. Сегодня мы знаем, что ничего не можем сделать с распространением. Пока нет вакцины. Остается пресечение путей распространения", – прибавил он.

В обществе все еще есть люди, которые думают, что карантин не нужен, но профессор считает, что эта инфекция опасна и для молодежи.

"Даже для молодых людей эта инфекция не является безобидной. Все больше врачей говорит о фиброзе легких, как остаточном явлении после болезни, эти вещи могут проявиться значительно позже, через 10 лет. Мы также должны иметь в виду молодых людей, у которых есть какие-то заболевания: легких, сердца, диабет. Такие болезни могут быть у людей разного возраста.

Кроме того, молодые должны подумать о людях старшего возраста, которым больше 60. Для них эта инфекция может быть опасна. Образно говоря, когда болеешь этой инфекцией, в легких вместо той ткани, которая обеспечивает обмен, появляется шрам, неработающая ткань, и если сейчас эта функция легких может быть компенсирована, то со временем, по мере роста человека это может стать серьезной проблемой", – сказал он.

"Самую большую опасность для общества представляют не те, кто более тяжелой формой, а именно те, которые легко переносят инфекцию, порой вообще без симптомов", – заметил собеседник.

Усонис подчеркнул, что надо расширить диагностику - проведение анализов. "На такой вопрос ответить сложно. Все зависит от многих факторов. Люди говорят о мощностях лабораторий, но не это главное. Важно, безопасно взять образцы и доставить их.

Мы знаем, что если взять анализы не вовремя, можно ввести человека в заблуждение. Например, если взять слишком рано, анализ ничего не покажет, а человек через несколько дней заболеет. Все согласны, что надо делать больше анализов", – подчеркнул профессор.