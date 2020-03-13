На вопрос, как он оценивает объявленные правительством меры карантина, Чаплинскас сказал, что они необходимы для пресечения распространения болезни.

"Однозначно, да – эти меры необходимы. Чтобы остановить распространение вируса, есть три пути: один – чтобы у всех был иммунитет, его можно создать искусственно или, переболев болезнью – в данном случае нет прививок, значит, все мы восприимчивы. Еще один способ - пресечь распространение и ликвидировать источник. В нынешней ситуации источник уже ликвидирован в Ухане, oсейчас нужна стратегия пресечения распространения – не дать вирусу попасть в страну.

Приостановить удалось, но нет сомнений, что полностью пресечь не удастся. Сейчас уже во всех странах ЕС регистрируют случаи заболевания, но по-прежнему надо пресекать попадание вируса в страну. Надо пресечь его возможности распространения внутри Литвы. С медицинской точки зрения предпринятые меры этому способствуют", – сказал Чаплинскас.

После того как в четверг сообщили о закрытии школ и детских садов, родители детей опасаются везти их к пожилым дедушкам и бабушкам.

"Если есть опасность или подозрение, что дети могут быть заражены, если их родители ездили в страны, где распространяется болезнь, тогда это опасение обосновано. Но вообще мы говорим о средствах, которые должны остановить распространение. Если ребенок не инфицирован, то, возможно, у дедушки и бабушки ему будет полезно провести какое-то время", – сказал собеседник.

Несмотря на то, что пожилые люди входят в группу риска, это не значит, что они должны сидеть дома.

"Никто не говорит о том, что старикам нельзя выходить из дома. Надо понимать, что идея социальной изоляции означает, что надо избегать больших скоплений людей, где могут быть чихающие и кашляющие люди. С одной стороны, чтобы человек не заболел, а с другой, чтобы не заразил других. Но если пенсионеры вечером выйдут на улицу подышать свежим воздухом, а не ходил туда, где есть много людей. Они и сами проветрятся, и дом проветрят", – сказал Чаплинскас.

Он напомнил, что многие забывают – важно не только мыть руки, но и позаботиться о гигиене окружения: протирать поверхность столов, телефонов, клавиатуру.

"Обязательно надо проветривать помещение, чистить разные поверхности, которые могут быть заражены. Мы часто не думаем о тех же телефонах. Мы уже акцентировали, что руки надо мыть как можно чаще: перед едой, вернувшись с улицы, перед и после туалета. Мы часто даже не подозреваем, что клавиатура компьютера, столы в офисах загрязнены. Об этом не надо забывать. Сейчас надо как можно скорее проветривать помещение", - сказал он.

Напомним, что в четверг правительство Литвы объявило карантин на ближайшие две недели - с 13 по 27 марта.