Из-за нехватки студентов профессор Кафедры балтистики Клайпедского университета Даля Киселюнайте работает только на 0,2 ставки. Ее доходы составляют 155 евро в месяц. Поэтому, увидев объявление о том, что один торговый центр ищет кассиров, она решила попытать счастья.

"Если человеку нечего есть, то он пойдет на любую работу. Я не вижу ничего плохого в работе продавца или уборщицы. Если хочешь честно заработать, ты не безработный, не доишь деньги налогоплательщиков, то все в порядке..." – не теряет оптимизма профессор.

"Я позвонила по указанному номеру. Мне подтвердили, что кассиры нужны. Я сказала, что мне 59 лет. Меня успокоили, что это нестрашно. Попросили прислать резюме. Ведь они должны знать, кого нанимают", – рассказлаа о телефонном разговоре Киселюнайте.

Она выслала свое резюме. Как сама говорит, в нем были перечислены все регалии, как положено. Упомянула, что является профессором, перечислила международные публикации, стипендии. Выслала все, что было. Но никакого ответа не получила. Спустя какое-то время она решила сама обратиться в магазин.

"Я пошла к какому-то менеджеру. Напомнила, что звонила и прислала резюме. Они нашли мое письмо. Посмотрели и спрашивают, Вы не шутите? Может, Вы какое-то исследование проводите? Просили ответить, что я здесь делаю. Я ответила - ищу работу. Она и ответила, что у них были и другие претенденты, место уже занято. Показали стопку писем.

Я пытаюсь и их понять. А как им реагировать? Если кто-то будет спрашивать, правда ли, что у них у кассы сидит профессор?" – сказала Киселюнайте.

Профессор пояснила, что у нее такая небольшая нагрузка из-за непопулярности курса.

"Вся система высшего образования Литвы "сидит в корзинках Степонавичюса". Если есть студенты, они "приносят" деньги, ты получаешь финансирование. Чем больше студентов, тем больше денег у университета. Когда Гинтарас Степонавичюс был министром науки и образования, вузы стали "компаниями", которые получали деньги за клиентов-студентов.

Университеты забросили на рынок как компании по предоставлению услуг. Если создаешь для себя рабочее место, оно у тебя будет, не создашь – твоя проблема. Наука отошла на задний план. Ты должен быть очень привлекательным, чтобы к тебе шли студенты", – объяснила Киселюнайте тонкости финансирования вузов.

Мы не набрали студентов, поэтому и не получили финансирования. Так у меня и стало 0,2 ставки. Примерно такая же нагрузка и у других филологов", – заметила она.

Киселюнайте владеет 5 иностранными языками (кроме литовского и куршского, который исследует) - русским, латышским, польским, немецким и английским.