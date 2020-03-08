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"Сказать, что уже все, и этой болезни уже не будет, было бы безответственным", – сказал в эфире передачи "День на Delfi" глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа профессор Саулюс Чаплинскас.
prof. dr Saulius Čaplinskas
prof. dr Saulius Čaplinskas
© DELFI / Domantas Pipas

В передаче собеседник признал, что те средства, которые на сегодняшний день предприняла Литва - важны, но скупка продуктов – бессмысленное и странное явление.

"Реакция людей, когда мы говорим о том, что люди скупают продукты, маски - это раздутый пузырь, но если говорят о предпринятых в Литве мерах безопасности, то они логичны. Конечно, кое в чем перестарались, но лучше так, чем медлить. Сейчас у нас такая ситуация, что мы пытаемся пресечь "ввоз" коронавируса. Хочу подчеркнуть, что неясно, сколько его еще завезут. Сложно надеяться, что зафиксированный случай будет первым и единственным", – сказал профессор.

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На вопрос, можно ли сказать, что коронавирус "успокоился", Чаплинскас заметил, что вирус никуда не исчез.

"Что значит, все успокоилось? Вирус никуда не исчез. Так же, как и лето не пришло. Другой вопрос – насколько замедлилось распространение вируса, что будет, когда потеплеет.

Вероятно, распространение вируса замедлится, но сложно сказать, что его не останется вообще. Важно также, что будет, когда придет новый сезон похолодания и простуды. Если вирусу понравились клетки человеческого организма, он может в них жить и размножаться, то почему он должен перестать распространяться?" – сказал профессор.

Не секрет, что многие жители сейчас боятся планировать отпуск.

"Сказать, что этой болезни больше не будет, было бы безответственно, но также ничего хорошего нет в то, что люди, как заметил профессор Арвидас Амбразайтис, что люди забыли о гриппе, о туберкулезе, сегодня в Литве много людей умирает от других болезней. Но что касается вопроса об отпуске и других планах, то, наверное, все согласятся, что когда мы едем в отпуск в другую страну, особенно, малоизвестную, возникают разные опасности.

Например, можно чем-то отравиться... Я хочу сказать, что в любом случае, если мы уезжаем, не можем быть спокойны за свое здоровье. Сейчас в этом плане появилась еще одна опасность – новый патоген, который распространяется воздушно капельным путем. Тут только наших усилий недостаточно. Проще говоря, если речь идет о болезнях, передающихся половым путем, то можно корректировать свое поведение, чтобы не заразиться, а тут невозможно корректировать безответственное поведение других людей", – сказал Чаплинскас.

"Есть и еще одна опасность – ты можешь попасть в карантин", – прибавил он.

Он заметил, что еще рано говорить, что эпидемия идет на спад. Он назвал одну хорошую и одну плохую новость.

"Сегодня, похоже, рано говорить, что эпидемия идет на спад. Как пример - ситуация в Вашингтоне. Плохая весть - американцы, исследовав вирус и проведя генетические исследования, выяснили, что вирус циркулирует в клетках около 6 недель. Но они выяснили это только сейчас. Это плохая новость. Хорошая новость - то, что вирус распространяется в тесном кругу, в семьях. Это значит, что кратковременные случайные контакты, не в тесном кругу, менее опасны", – сказал Чаплинскас.

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