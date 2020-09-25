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Через несколько недель к коронавирусной инфекции присоединится грипп. Профессор Литовского университета медицинских наук, инфектолог Альвидас Лайшконис призывает стратегов готовиться к этому, а жителей призывает вести себя сознательно и отказаться от больших праздников.
Alvydas Laiškonis
Alvydas Laiškonis
© Panevėžio balsas

Профессора рост количества больных не удивил.

"Это не удивило. Я слежу за тем, что происходит в Европе. Рост наблюдается во всех странах", – сказал он в интервью Žinių radijas.

По словам профессора, каждый из нас должен почувствовать свою ответственность за то, что количество больных растет.

"За лето мы расслабились. Каждый должен подумать, правильно ли он поступает, бережет ли себя и других", – сказал Лайшконис, заметив, что жителям стоит отказаться от больших праздников на дни рождения и именины.

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По его словам, уже сейчас надо думать об ужесточении мер в некоторых регионах.

"Я несколько месяцев назад говорил, что надо отказаться от массовых мероприятий. Я говорю о фестивалях, спортивных состязаниях, спектаклях. Пока наши решения определяет экономика, но через несколько недель ситуация будет такой, что присоединится грипп, конечно, нужно ужесточать меры прямо сейчас", – считает профессор.

Лайшконис убежден, что в тех районах, где ситуация сложная, надо думать об ужесточении мер в школах. Он предлагает вводить удаленное обучение.

"Другого выхода нет, ведь в школе распределить потоки очень сложно", – сказал он.

"Этот вирус будет еще несколько лет. Надо научиться жить с ним, не поддаваться панике и мифам", – сказал профессор.

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