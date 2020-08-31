Профессор предупреждает министра: 12-летние передают вирус так же, как взрослые

"Мы часто со временем становимся умными. Сталкиваемся с совершенно новой ситуацией. Мы небольшая страна, мы образованные, культурные, но, черт побери, когда смешиваем науку с политикой, науки не остается. (…) Наука доказала, что дети с 12 лет передают (вирус – Delfi) так же, как взрослые. Надо разделить, как быть с малышами, как с детьми постарше. Мы зациклились на масках, но основное средство защиты - дистанция", – сказал Чаплинскас.

После заседания в парламенте он уточнил, что дети составляют меньше 5% всех больных COVID-19.

Обычно они переносят болезнь легко, но бывают и очень сложные случаи.

"На сегодняшний день ясно, что у больных детей, особенно у подростков с 12 лет, из носоглотки выделяется столько же вируса, сколько у больных взрослых. Как обстоят дела с детьми, у которых нет симптомов, пока неясно. Довелось видеть два исследования, в которых сказано, что возможно, они также активно распространяют вирус, как и бессимптомные взрослые. (…) И тут на сегодняшний день ВОЗ рекомендует максимально отделить маленьких детей от больших.

Второе, по тому, что известно на сегодняшний день, после открытия школ и детских садов после карантина, если даже где-то в учреждении был зарегистрирован коронавирус, то он в общине широко не распространился", – сказал Чаплинскас.

"О карантине не надо даже и говорить, разве что о дезинфекции и чистке школы. Но нет ни одного подтвержденного случая заражения через руки", – продолжил он.

Староста фракции соцдемов Раса Будбергите сказала, что с рекомендациями запаздывают.

"Последние указания школы получили в конце прошлой недели. Почему министерство все делает так поздно", – вопрошала она.

"Не надо делать драму, готовились еще во время карантина. Нигде ни с чем не опоздали. Я думаю, уровень подготовки неплохой, 4 августа все основные документы у нас были, 6 августа мы их представили", – сказал Монкявичюс.

По словам министра, ситуация динамичная, постоянно меняется.

"По сравнению с тем, что было в начале августа, все значительно изменилось. Критерии на грани, рекомендации мы можем менять", – сказал Монкявичюс.

После заседания он сказал, что карантин вводить не собираются.

"Но там, где будут локальные очаги, ни одну школу не оставят. Если будет такая ситуация в конкретном месте, то подключится и правительство, и муниципалитет, чтобы не пришлось закрывать школу надолго", – сказал Монкявичюс.

Он повторил, что хотят, чтобы детсадовцы и ученики начальной школы ходили в дошкольные и школьные заведения, чтобы их родители могли работать.

Монкявичюс заверил, что из-за одного насморка детей домой из школы отправлять не будут.

"Насморк, насколько мне известно - не единственный симптом. Но если есть какие-то сомнения, надо обращаться к врачу, чтобы выяснить, что это", – сказал министр.

Чаплинскас рекомендует надевать маски детям, у которых насморк, но нет температуры.

"Мне сложно себе представить, что дети все время будут в масках на уроках. Но одно надо сделать, – чтобы дети и родители поняли, когда самочувствие неважное, нужно оценить ситуацию, и если ребенок, который плохо себя чувствует, но температуры у него нет, решает идти в школу, то неплохо было бы, чтобы он был в маске", – сказал он.

Чаплинскас не рекомендует с самого начала учебного года ограничивать общение детей с пожилыми родственниками, но призывает вести себя осторожнее.

"Мы должны понять, что пока не будет всеобщей вакцинации, мы будем жить с этой угрозой. Надо ли все время ограничивать общение детей с дедушками и бабушками? Это невозможно, это и не нужно. (…) Но насколько это возможно, это надо учитывать. Может, дедушкам и бабушкам стоит надевать маски, может, как-то иначе демонстрировать близость.

Правило простое, чтобы заразиться, нужен тесный и близкий контакт. Пусть расстояние будет большим, пусть общение будет непродолжительным, если это невозможно - давайте использовать маски", – сказал Чаплинскас.