Профессор представил данные о коронавирусе: какой инкубационный период, в течение скольких дней можно заразиться

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Семейный врач Сантаришкской клиники, профессор Вильнюсского университета Витаутас Касюлявичюс в социальной сети поделился новыми данными о коронавирусе (COVID-19). Он опирается на данные, собранные на сервере medrxiv.com.
Vytautas Kasiulevičius
Vytautas Kasiulevičius
© DELFI / Domantas Pipas

Представляем запись профессора на его странице на фейсбуке.

"Заразиться COVID-19 можно за 2-3 суток до появления симптомов. Возможно, 44% пациентов заражаются именно в этот период.

Инкубационный период болезни – 5,2 суток (это уже известно). Вирус может выделяться 21 день (это подтвердили в ходе наблюдений), но возможность заразиться значительно снижается через 7 суток после появления симптомов", – пишет профессор.

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Семейный врач располагает важной информацией для пациентов – людей, которые заразились коронавирусом.

"Это очень важные данные. Если у вас был контакт (согласно новым данным, об этом контакте вы можете и не знать), в первые 2-3 суток вы не можете заразить других, но позже, даже если вы сами не заболеете, вы можете заразить других, – писал профессор. - Особенно опасен такой человек для других людей за 2-3 до появления симптомов и потом неделю после их появления (это кашель, боль в горле, температура, боли в мышцах и слабость).

Спустя неделю вероятность заражения других снижается, но все же остается на протяжении 21 дня с момента появления симптомов".

В комментариях у профессора спрашивали, может стоит продлевать режим самоизоляции до 21 дня, а врачей проверять не раз в неделю, а каждых 5 дней?

Касюлявичюс ответил: "Для самоизоляции, если человек не заболел, достаточно 14 дней, потом будет даже достаточно и 7 дней, поскольку средний инкубационный период 5 суток. Если заболеваешь, тогда ты можешь быть источником заражения 21 день. Проверка каждые 5 дней логична".

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