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За четверг в Литве установили рекордное количество новых случаев коронавируса – 48. В пятницу утром глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа профессор Саулюс Чаплинскас в передаче "Утро на Delfi" сказал, что его такие данные не удивляют.
Saulius Čaplinskas
Saulius Čaplinskas
© DELFI / Domantas Pipas

"Это не удивляет. Я думаю сейчас не стоит говорить о том, что было в апреле, проводить аналогии с карантином и т.д. Легче всего коронавирусом заболеть от человека, который не знает о своей болезни. Надо думать, что еще сделать, чтобы можно было как можно скорее поставить диагноз", – сказал он.

Чаплинскас считает, что с некоторыми действиями Литва опоздала.

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"Думать только о том, сколько тестов мы делаем сейчас, не оценив, что и сейчас большой порог – человек, который хочет провериться, не может сделать это быстро, в течение нескольких часов. А если вернуться к началу, то латыши и эстонцы с первых дней расширили возможности тестирования. Сейчас мы получили результат", – сказал профессор.

Чаплинскас заметил, что не хочет быть плохим пророком, но ситуация ухудшится.

"Коллеги из Национального центра общественного здравоохранения говорят, что не успевают отслеживать контакты, это понятно. Вот и не удается выяснить, откуда взялись очаги, как они распространяются. Не хочу быть плохим пророком, но ситуация будет только ухудшаться, и осени ждать не надо", – отметил он.

Профессор сказал, что многие люди боятся указывать контакты.

"Если эта стратегия останется в силе, то вирус и дальше будет распространятся. Чем дальше, тем чаще люди не доверяют и не называют контакты. Заставить человека - нет возможности. И тут это избыточное запугивание, например, о торговых центрах, где бывали больные. Такого контакта для заражения недостаточно", – заметил он.

Чаплинскас сказал, что избегать надо не каких-то мест, а близкого и долгого контакта с незнакомым человеком.

"Надо избегать не баров и ресторанов, а долгого контакта с теми, с кем ты не живешь. Конечно, особое внимание должны проявлять люди из группы риска. Мы не можем полностью разрушить социальные отношения, уже не говоря об экономике", – сказал профессор.

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