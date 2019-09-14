"С относительной бедностью мы действительно разобрались бы, если бы вложили большие средства, и для этого созданы предпосылки, поскольку вся базовая пенсия переведена в государственный бюджет, а именно базовая пенсия является той, которую получают все люди. Если мы хотим разобраться с бедностью, мы должны увеличить базовую пенсию", – на прошлой неделе заявил Линас Кукурайтис.

"Европейский опыт показывает, что, если мы хотим получить большие пенсии, мы должны профинансировать их из других налогов, не только из трудового налога, как есть в Литве, но и из других", – добавил он.

По словам министра, несмотря на то, что в последние несколько лет пенсии растут, рост их не такой быстрый, как у заработной платы, и пенсионеры беднеют больше. "Если начнет снижаться темп роста заработной платы, тогда пенсии разовьются, и относительная бедность более-менее сравняется с работающими. Но пока что у нас граница относительной бедности такая же, как уровень средней пенсии, значит, что половина пенсионеров живёт ниже границы относительной бедности, и это проблема. Этого мы никак не решим без дополнительных финансов", – сказал министр.

Не рассказал, откуда увеличивать

Р. Лазутка в передаче "День с DELFI" подчеркнул, что он критиковал не предложение Кукурайтиса, но министр, по его словам, не рассказал, из каких средств будут увеличивать пенсию.

"Следовало бы компенсировать из всех налогов, которые стекаются в бюджет: НДС, акцизы, подоходный налог и другие мелкие налоги", – сказал Р.Лазутка.

Уверяет, что ситуация трагична

По словам Р.Лазутки, частные пенсионные фонды люди должны частным образом и финансировать. Он подчеркнул, что проблему бедности пенсионеров нужно решать немедленно.

"Пенсионерам уже сейчас следовало бы жить лучше, поскольку в Литве бедность среди пенсионеров особенно распространена, около 40%. Проблему следует решать немедленно, эти люди не какие-то советские наследники. В независимой Литве они отработали около 30 лет, сейчас они выходят на пенсию, и их положение нужно радикально менять. Их положение катастрофическое, и этого никто не может отрицать", – сказал Р.Лазутка.

На вопрос, не было бы это шагом назад, и не заставило ли бы это людей остаться с выплачиваемой государством пенсией, он уверил, что государство несёт ответственность за первую ступень пенсий.

"Почему нужно поощрять людей покупать пенсии? Почему мы не призываем покупать автомобили? Мебель? Люди должны копить свои пенсии, а госудаство несёт ответственность за ту первую ступень пенсии, это Содра", – заверил Р.Лазутка.

Ожидают два вызова

Между тем главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас уверяет, что Литва может столкнуться с двумя вызовами.

"Первый вызов это-то, что у нас пенсии очень маленькие, поскольку государственный бюджет выделяет наименьшую часть от ВВП на государственные пенсии, однако другой стороной проблемы является то, что в будущем, в ближайшие 30 лет, эта ситуация не улучшится, а ещё больше ухудшится. К из-за этого и придумали немного диверсифицировать портфель пенсионеров будущего. Иначе говоря, не все яйца складывать в портфель, а часть направить в частные фонды. Тогда в будущем меньше понадобится средств Содры, потому что будет накоплено частным образом.

Эта дискуссия для сегодняшнего и будущего поколения частично неизбежна, но не следует всегда думать лишь о сегодняшнем дне, но нужно помнить, что важен и порядок пенсионной системы", – ответил Ж.Маурицас. "Вопрос, что мы можем сделать, и есть ли у нас достаточно бюджетных средств для увеличения пенсий. До 8-9% общего ВВП мы могли бы увеличить, но вопрос, из каких средств это будет финансироваться. Необходимы существенные изменения в нашем бюджете, то есть увеличение сбора налогов. Основной вызов – это то, что, возможно, без никакого поощрения, большая часть людей ничего не накопит, и в будущем они придут с протянутой рукой в Содру", – сказал экономист.

Сколько должны составлять пенсии

На вопрос, сколько должны составлять пенсии в Литве, Р. Лазутка предложил посмотреть на европейский пример.

"Если мы посмотрим, например, на Германию, то если мы направили бы такую же часть ВВП на пенсии, в среднем около 8-9%, а сейчас мы выделяем почти 6%, это бы составило около 500 евро, а сейчас – около 350 евро", – сказал Р. Лазутка.

Он также подчеркнул, что это произойдет тогда, когда граждане будут больше контролировать политиков.