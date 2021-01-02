Профессор Петриконис: еще нет повода для смягчения карантина

Член совета экспертов, созданного президентом Литвы, проректор Литовского университета медицинских наук, профессор Кястутис Петриконис в субботу в интервью LRT сказал, что ситуация с COVID-19 в стране стабильная, это показывает снижение числа случаев заболевания и другие показатели, за исключением большого числа смертей. Но до сих пор нет оснований для смягчения карантина. Поэтому все должны соблюдать правила карантина и беречь себя и близких.

Важно не только пользоваться средствами личной безопасности – масками и часто мыть руки, соблюдать дистанцию, не собираться в группы, не выходить из дома без необходимости, но и часто проветривать помещение дома и на работе. С начала пандемии COVID-19 в Литве уже сделали 1,64 млн. тестов. Количество положительных тестов (за последние 7 дней) составляет 24,3%.

Больше всего положительных тестов получено в Бирштонасе (64,4%), где проверили 45 человек. В других муниципалитетах количество положительных результатов меньше: в Алитусском районе – 43,4% (проверено – 457), Электренском муниципалитете – 40,3% (457), Шальчининкском – 38,8% (523), Тракайском – 37,4% (768). В самоуправлении Вильнюсского района получено 35,2% положительных результатов из 1810 тестов. До сих пор случаев смерти от COVID-19 не было всего в 3 из 60-ти муниципалитетов Литвы.

Никто от ковида не умер в Бирштонасе, Неринге и Пагегяй, однако в Пагегяйском муниципалитете по другим причинам скончались 5 больных коронавирусом, в других двух муниципалитетах – по 1.

Во всей Литве коронавирус (COVID-19) унес жизни 1614 человек, еще 838 больных скончались по иным причинам.