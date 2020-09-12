"Очаги в школах будут. Не было веских причин для закрытия школ, мы знаем, что появляются серьезные психологические последствия того, что дети не ходят в школу и не общаются. Посмотрим, удастся ли справиться с очагами", – сказала специалист в передаче "День на Delfi".

Через неделю станет ясно, были ли случаи заболевания, связанные с проведением "Дней столицы".

"Весной у нас была Ярмарка Казюкаса, тоже было страшно, но трагедии не было. Через 1-2 недели увидим, увеличится ли количество случаев. Но жесткие ограничения тоже утомляют людей, нет смысла вводить серьезные ограничения, говорить, что и на улице надо ходить в масках", – заметила Жвирблене.

По словам профессора, средства защиты смягчаются, поскольку появляется все больше информации о вирусе.

"Весной у нас был один пример - Китай, там полное ограничение всего позволило справиться с вирусом, поэтому страны стали предпринимать такие меры. Сейчас есть и другие примеры, скажем, Швеция", – заметила профессор.

Разные мнения есть и о ношении масок, это могло вводить людей в заблуждение, но сейчас уже известно, что маска может защитить человека.

"Лучше любая, чем никакой. Но их надо менять, если они одноразовые. Если многоразовая - надо стирать, горячи утюг точно убивает вирус. Но даже маска, которую носят несколько дней, лучше, чем ничего", – заметила Жвирблене.

Поскольку люди носят маски, по мнению профессора, ситуация не должна сильно ухудшаться. Но до Рождества вирус не исчезнет, нам придется праздновать его как Пасху: "И 1 ноября, и на Рождество придется действовать осторожно, не думаю, что случится чудо и вирус исчезнет, ведь он распространяется все интенсивнее, очагов становится все больше. Хочется верить, что у нас не будет такой ситуации как в Италии или Испании".

В обществе бытует миф, будто молодым людям коронавирус не страшен, но, по словам профессора, это не так, поскольку реакция организма зависит от многих факторов.

"Иногда молодые люди, которые серьезно к вирусу не относились, заболев, меняли свое мнение, поскольку у них были осложнения, пришлось лежать в больнице", – рассказала Жвирблене.

"Порой люди думают, что если у кого-то бессимптомная форма, то это какой-то другой вирус. Это неправда. Этот человек может заразить своего близкого человека, а тот может заболеть серьезно", – прибавила она.