"Очевидно, что это связано с тестированием в очагах. Я видела, сколько образцов вчера исследовали, больше 6000. Когда было меньше случаев, бывало меньше образцов – например, 3000, тогда устанавливали по 90 случаев. Как только количество растет, это связано с очагами, сразу растет количество новых случаев", – заметила Жвирблене.

Она убеждена, что скорость распространения вируса зависит от самих людей.

"Если уже сообщают о конкретных районах, где высок уровень угрозы, то люди должны понять, что вирус – реальная опасность. И я видела репортажи, где жители Расейняй говорят: "Нет тут никакого вируса, все преувеличено". Если люди так относятся, не проявляют осторожность, так и идет распространение.

Сейчас многое зависит от нас самих. Эпидемиологам уже сложно справиться с такой нагрузкой. Не надо думать, что кто-то о нас позаботиться", – сказала Жвирблене.

Она согласна с мнением, что карантин принес бы пользу - помог бы снизить количество заболеваний, но он дорого обходится в социальном плане.

"Карантин - это действенная мера. Мы видели это, все, кто вводили, видели, какова его цена. Надо взвесить, насколько мы готовы платить такую цену. Карантин имел бы смысл, если бы мы знали, что потерпим три месяца, а тогда будет вакцина или еще что-то. Но пока нет ясной перспективы, мы не знаем, чем это закончится", – сказала Жвирблене.

Данные Национального центра общественного здравоохранения показывают, что новые случаи связаны с мероприятиями. Например, в Каунасе есть случай, связанный с музыкальным театром. Профессор убеждена, что надо решать вопрос ограничения мероприятий.

"Мы часто говорим о Швеции. Я сегодня сама слышала в новостях, что швед, который приехал в Литву и побывал на мероприятии (кажется на какой-то конференции руководителей), сказал: "У нас в Швеции такие мероприятия сейчас невозможны". Выходит, что мы живем свободнее, чем шведы. Так чего ждать?" – вопрошала Жвирблене. Она также считает, что логично было бы ограничить время работы ночных клубов и баров.

"Лично я считаю, что без ночных клубов можно обойтись, ведь это место, где сложно говорить о какой-то дисциплине. Туда люди приходят расслабиться. В мире много было случаев, когда случаи заболевания фиксировались в барах и клубах. Если думать об ограничениях, то там, где больше всего угрозы", – заметила специалист, которая считает, что в ресторанах дела обстоят лучше.

"В ресторане, когда приходят семи или друзья, которые общаются между собой, то такого большого риска нет, ведь ты находишься со знакомыми. А в ночном клубе ищут новых знакомых. Совсем другой уровень риска", – заметила Жвирблене.

Она также сказала, что нет смысла сейчас ограничивать авиарейсы, поскольку болезнь распространяется внутри страны.

Профессор напомнила и о правилах безопасности - это ношение масок и гигиена рук.