Профессор Каунасской детской клиники Римантас Кевалас пояснил, почему закрытие школ в настоящее время было бы неадекватным решением. Он представил новые данные Европейского общества детских инфекционных заболеваний (ESPID) по COVID-19.
По словам профессора, абсолютное большинство детей переносят COVID-19 в бессимптомной или легкой форме, только отдельные случаи бывают очень тяжелыми. То же самое наблюдается и в Литве. Дети, по словам Кеваласа, редко бывают первоисточником заболевания (всего в 2-3% случаев). Чаще всего детей заражают взрослые.
Иными словами, информация, которая была весной, будто дети - источник заражения, была опровергнута.
"Поскольку уменьшились объемы вакцинации от обычных болезней, есть опасения проявления таких болезней как корь, что недавно наблюдалось в Литве. Это реальная опасность. В этом сезоне важно делать прививки от гриппа. Закрытие школ (особенно в случае с детьми 10-12 лет - избыточное и нерациональное требование. Главная весть - COVID-19 не является проблемой, связанной с детьми, но отрицательно на них сказывается из-за возможной опасности появления болезней, которые до сих пор контролировали с помощью вакцин. Самая большая проблема, особенно для детей 10-12 лет - прекращение физического посещения школ", – сказал профессор.
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