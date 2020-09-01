"Сегодня мы можем ясно сказать - неправда, что тепло останавливает распространение COVID-19. Мы видим, он распространяется и в Греции, и в Испании, ну и у нас", – сказал Усонис в передаче "День на Delfi".

"Мы слишком рано в начале лета радовались сокращению количества случаев заболевания, стали говорить о спаде первой волны, но это не так. Эпидемиологи ясно говорят, что пока прошли 7 месяцев с начала пандемии – это первичная волна. Значит, мы везде можем встретиться с больным и заболеть сами", – сказал он.

Профессор еще раз подчеркнул, что важно подумать, стоит ли ходить на мероприятия или летать на самолете – особенно это касается людей из группы риска.

Что касается открытия школ, профессор отмечает, что тут данные пока противоречивые.

"Кажется, складывается интересная тенденция. Говорят, что в дошкольных учреждениях дети относительно безопасны в тех условиях, которые есть сейчас. Говорят, что дети до 10 лет находятся в относительной безопасности и редко приносят вирус домой. Самый большой риск - подростки с 10 лет – они и сами заражаются и могут стать носителями инфекции", – сказал Усонис, но подчеркнул, что эти данные не до конца подтверждены.

По его словам, еще ничего неизвестно о сезонности коронавируса, как он будет вести себя осенью, зимой, весной, но надо быть готовыми к росту числа заболеваний осенью.

"Нигде в мире не прошло и года с момента появления вируса. В Китае это будет декабрь, у нас - март. Пока многое используем, исходя из опыта действий при других вирусах. Американцы 8 лет наблюдали за сезонностью другой коронавирусной инфекции и ясно показали, что сезонность есть: рост наблюдается поздней осенью – в конце ноября–декабре, пик - февраль, потом небольшой спад с апреля-мая, летом количество больных уменьшается. Но мы не знаем, как будет вести себя коронавирус, надо быть готовыми", – сказал Усонис.

Профессор не рекомендует сразу же делать тест после контакта с больным, поскольку результаты такого теста могут ввести в заблуждение.

"В дыхательных путях коронавирус появляется за два дня до появления симптомов. Они появляются на 5-6 день, максимальный инкубационный период (когда вирус есть в организме, но не в дыхательных путях) – 14 дней. Если бы мы знали, что человек заболеет на 5-6 день, то уже на третий имело бы смысл делать анализы, а если он заболеет на 10-й день, то тест в третий день будет отрицательным и введет в заблуждение", - сказал врач.

Поэтому, по словам Усониса, после контакта надо изолироваться, а тестироваться только когда появятся симптомы.