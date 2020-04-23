"Я думаю, что это логично. Я бы хотел, чтобы мы поняли одно – для чего вводили карантин? Во-первых, чтобы остановить первую волну распространения, чтобы добиться двух целей. Чтобы люди поняли, что это за болезнь, и что надо менять поведение, чтобы подготовились разные службы, врачи, поскольку неизбежно - будут тяжело больные пациенты. Удалось добиться того, что не только изменилось поведение, но и случаев заболевания стало меньше. Меньше было случаев гриппа, других болезней. Это ясно показали данные из Австралии", – сказал LRT Чаплинскас.

Однако, по его словам, после смягчения карантина неизбежен рост числа заболеваний.

"Сейчас все всякого сомнения часть людей не поняли этого, они не будут вести себя безопасно. Понятное дело, увеличится количество заболевших", – сказал Чаплинскас.

Вице-председатель Союза врачей Юргита Сеёнене сказала, что карантин скажется на психологическом состоянии людей.

"Такой жесткий карантин долго длиться не может, есть не только сфера здравоохранения, но и другие сферы жизни. Если бы на экономику сильно подействовало, это не принесло бы пользы и самой системе здравоохранения. Жесткие меры карантина, которые были предприняты, дали хороший эффект. Пациенты в больнице есть, но их не так много, немалая часть лечится дома. Сейчас самое время думать и о других эффектах, и о таком воздействии карантина на здоровья, как сейчас часто упоминают, – психологическое и психическое. Этот эффект может быть долгосрочным", – сказала LRT Сеёнене.

В среду правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, правда, были введены меры послабления для торговцев и салонов красоты.