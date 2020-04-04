Профессор о смягчении карантина: если слишком рано отпустить удила, может начаться вторая фаза

"Мы еще не достигли пика, мне кажется, надо как раз ужесточать меры. И то, что армия будет дежурить в городах, я думаю, хорошо. Я читал информацию литовцев в Перу. Там сразу, как только появилась угроза, остановили авиасообщение, ввели комендантский час,и на улицах постоянно дежурят военные. У них при 30 млн. жителей зафиксировали 50-70 случаев болезни", – сказал врач.
Он считает, что ограничения пока рано отзывать.
"Министр говорит, что, быть может, надо составить план, что делать, когда количество заболеваний начнет сокращаться, чтобы постепенно вернуться к нормальной жизни. Быть может, такой план нужен, но пока еще рано отзывать ограничения. Для этого должен снизится процент заболевших. Пик у нас был 22 марта – 14% больных от общего числа проверенных, сейчас, кажется, этот процент снижается. Масштабы исследований растут, может заболевших и больше, пока я не вижу повода для смягчения условий карантина", – сказал Амброзайтис.
Профессор заметил, что самый большой риск – переход во вторую фазу, когда будут болеть люди старше 60 лет, которых заразят те, кому меньше 40 лет.
"Старики входят в группу риска в силу возраста и сопутствующих заболеваний, их иммунитет слабый, они не могут эффективно бороться с инфекцией. Такие больные могут умереть. У нас в больнице может появиться нехватка коек, аппаратов ИВЛ. Это был бы самый плохой сценарий", – сказал Амброзайтис.
Он заметил, что иммунитет от вируса можно получить путем вакцинации или переболев. В данном случае вакцины нет.
"Поскольку вакцины нет, остается переболеть или стараться не заболеть, пока не появится вакцина. Нашим старикам лучше сидеть дома", – подчеркнул Амброзайтис.
Он считает, что эта пандемия (как и все пандемии) может длиться минимум 1,5, а то и два года.
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