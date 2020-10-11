Профессор о рекордах COVID-19 в Литве: это еще не предел

Профессор Медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутас Касиляускас в субботу вечером написал в фейсбуке, что 205 случаев в день - это не предел.

"Много спорят о том, предел ли эти 205 случаев в день в Литве. Конечно, это не предел. На деле - это очень небольшое число случаев, по сравнению с Израилем, Аргентиной, Чехией или Испанией. Но по мере приближения зимы болезнь распространяется все шире. Самый большой скачок коронавируса в ЕС наблюдается в Чехии. В стране с 10 млн. жителей уже зарегистрировано 111 000 случаев Covid-19. За последний месяц в Чехии количество госпитализированных пациентов выросло с 200 до 1300, а в реанимации находятся уже 412 больных. Для Литвы, которая в 3 раза меньше Чехии, дополнительные 100 пациентов в реанимации было бы серьезным вызовом. Несмотря на убеждение многих жителей Литвы, которые думают, что коронавирус не опаснее гриппа (на самом деле Covid-19 опаснее гриппа в несколько раз), все зависит от количества больных.

Когда управляешь ситуацией, можно не обращать на это никакого внимания - тут несколькими пациентами в реанимации больше, несколькими меньше - не имеет значения, но когда контроль уходит из рук, в день бывает по несколько сотен больных, все меняется в корне. Тестирование. Литва много тестирует, Испания больше, а Израиль еще больше, больше всех, но для нас главное - количество положительных тестов на фоне всех проверенных (в Израиле - 13%, в Испании - 9%, в Литве - 2%, в Германии - 1,3%).

Еще в мае ВОЗ рекомендовал отменять карантин только тогда, когда количество положительных тестов будет составлять не больше 5% от всех проверенных за последние 14 дней. Тогда в мире заболевших было намного меньше. Летом считали, что количество положительных тестов не должно быть больше 1%.

Это вопрос согласия, но очень плохо, когда количество положительных случаев так велико как в Аргентине (целых 60%!!!) и еще плохо, когда эта часть быстро растет, а с ним растет и потребность увеличивать масштабы тестирования. Да, в Литве пока количество положительных тестов всего 2%, но ведь месяц назад было всего 0,8%.

А в Германии, которая лучше всего справляется с Covid-19 эта часть за месяц увеличилась с 0,8% до 1,3%. В Литве инфекция распространяется быстрее, чем в Германии. Важно, чтобы этот показатель рос медленнее", – сказал Касюлявичюс.