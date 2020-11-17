Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что стоит продлить выплату пособий для безработных, чтобы удержать людей от эмиграции.

"Я думаю, было бы целесообразно продлить (выплаты на поиск работы) хотя бы до весны, поскольку весной, возможно, эпидемиологическая ситуация будет намного лучше (...), и оживление экономики будет достаточно быстрым", – заметил он.

"Однако самый большой вызов - дожить до весны. Я думаю, надо поддерживать людей, особенно молодых, ведь если не оказать им помощи, они могут уехать. Надо стараться удержать как можно больше людей в Литве. Думаю, это будет разумно, если иметь в виду, что у нас есть резервы для этого", – прибавил экономист.

Он отметил, что если безработным не будут платить деньги на поиск работы, то их количество сократится.

"Люди стали регистрироваться для получения разных социальных гарантий, но, вероятно, они не намерены устраиваться на работу. Может, они нелегально подрабатывают, поэтому не заинтересованы в работе", – предположил Маурицас.

По его словам, одна из причин роста безработицы в стране - иммигранты из третьих стран.

"Местных работников заменяют иммигрантами, это нехорошая тенденция, так мы можем попасть в тиски структурной безработицы. Поэтому надо серьезно пересмотреть политику иммиграции (...)", – сказал экономист.

Он не считает, что после второго карантина без работы останется много людей, ведь компании видели, что после карантина начинается быстрый рост.

"Тем более, что компании пользуются средствами помощи, например, компенсациями за простой, ведь они понимают, что карантин пройдет, а потом надо будет работать дальше", – сказал Маурицас.

Социолог, экономист Ромас Лазутка также сказал, что многие регистрируются в Службе занятости ради выплат и льгот.

"Люди приходят за разными выплатами, за компенсациями на отопление, чтобы не надо было платить налог на здравоохранение. В числе таких людей могут быть и те, кому работа не нужна, они работают нелегально", – сказал социолог.

Лазутка также подчеркнул, что часто людям предлагают неадекватную работу, поэтому растет количество иммигрантов из третьих стран.

"Рабочих мест не хватает, хотя мы видим, что ввозят больше работников, особенно славян. Это значит, что работодатели предлагают неадекватные рабочие места, литовцы на таких условиях работать не согласны", – сказал он.

По мнению социолога, наилучшее побуждение для потенциальных работников – обеспечение адекватных условий труда.

"Единственное, что побуждает людей работать – качественная работа. Когда подписывают трудовое соглашение, платят адекватную зарплату. Важны и возможность карьеры, условия труда, отношение к работнику. Нужно привести в порядок рынок труда, тогда безработные пойдут работать с большим удовольствием. Тут лучше работают не денежные выплаты, а пересмотр условий труда", – сказал Лазутка.