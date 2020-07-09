Профессор о коронавирусе: рано радовались, может, снова придется носить маски

Инфектолог, профессор Литовского университета медицинских наук Альвидас Лайшконис сказал Delfi, что, по его мнению, можно было не отменять обязательное ношение масок.

"Мы обрадовались, что все быстро закончилось. Но это не так, много бессимптомных форм. Поэтому, я считаю, можно было продолжать ходить в масках. И организация больших концертов, мероприятий, все это проходит без масок. Думаю, это тоже влияет", – считает профессор.

"Есть возможность возвращения к ношению масок. Меня особенно беспокоят большие мероприятия, во время которых люди были без масок, как будто вирус исчез", - сказал он.

"Мне кажется, мы сделали слишком быстрый переход. Конечно, я не говорю о привозных случаях, которые возвращаются и "гуляют" в обществе, а потом выясняется, что люди болеют", – продолжил Лайшконис.

Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас придерживается иного мнения. По его словам, пока в обязательном порядке нет смысла всем ходить в масках.

"Прогнозы, что вирус утвердится в популяции людей, подтвердились. И сейчас ясно, что вирус никуда не денется. Также ясно, что при жаркой погоде должна действовать превенция – расстояние, время общения, гигиена рук и поверхностей", – сказал собеседник.

"Нет смысла все время ходить в масках. Их важно надевать, когда это нужно. Речь идет о продолжительном общении и особенно в учреждениях здравоохранения. При общении дома или в коллективе маски носить сложно, никто этого, скорее всего, делать не будет", - продолжил он.

По словам Чаплинскаса, очень важно, чтобы проверяли людей, у которых появились хотя бы минимальные симптомы или возникло подозрение, что у них был контакт с больными.

"Никто не говорил, что маски уже не нужны. Как я упоминал, после появления COVID-19 мы будем жить не так, как до него. Поэтому стоит, особенно людям из группы риска и в закрытых помещениях, если вы там проводите много времени, надевать маски. В торговых центрах, я считаю, страх преувеличен, как сообщалось, что в каком-то магазине был больной человек и вы могли быть рядом, значит, мог быть контакт. Тут вероятность заражения минимальная", – сказал он.

"Я не думаю, что надо возвращаться к требованию носить маски. Если мероприятие проходит на улице, люди соблюдают дистанцию, тут риск снижается. Если какое-то мероприятие проходит в помещении, то риск возрастает", - сказал Чаплинскас, заметив, что надо тестировать больше людей.

"Я считаю, что тестируют недостаточно людей. Не хочу быть плохим пророком, но, если будут такие обстоятельства, что человек будет избегать проверки, чтобы не изолироваться, или из страха потерять работу, то мы зароем проблему. А тогда будет еще хуже, поэтому нужно, чтобы тестировали как можно больше людей", – продолжил он.

По словам собеседника, маски приносят больше вреда, если их носят неправильно.

"Даже тогда, когда они были обязательны, во многих случаях это было вопросом сознательности людей. <...> Кроме того, если долго находиться в той же маске, носить ее в кармане и т.д., она станет влажной, в ней появится грибок. С другой стороны, использование масок показало, что у людей реже проявляется аллергия. Даже если осенью не будет коронавируса, но с началом нового сезона простудных заболеваний люди начнут надевать маски в магазинах и т.д., это будет хорошо", – сказал Чаплинскас.

Профессор заметил, что коронавирус в организме человека остается дольше, чем думали.

"Все зависит от реакции иммунной системы. Конечно, у подростков, у молодых людей иммунитет работает лучше, у них вообще может не быть никаких симптомов. Соответственно, вирус у них в организме остается дольше", – сказал Чаплинскас.