"Мы опустились на дно и стоим", – сказала профессор о нынешнем положении Литвы. Между тем в самоуправлениях Пагегяйского, Скуодасского и Пакруойского районах количество детей сократилось на 22%. Таковы данные обзора состояния образования в 2018 году, составленного Министерством науки и образования Литвы.

"Хорошая это весть для Литвы или плохая?" – интересовался журналист Арнас Мазетис.

"Какие есть. Иных быть не может, потому что рождаемость падала почти четверть века, – сказала Станкунене. – Очевидно, что количество детей сокращается. Особенно в небольших районах, городках, а в больших дети еще есть".

Станкунене сказала, что в больших городах детей больше не из-за высокой рождаемости, а потому что там больше молодежи, съехавшейся со всей страны.

"Это естественный процесс", – сказала профессор.

"С точки зрения демографии - это трагедия", – сказала Станкунене и напомнила, что демографическое положение в Литве уже некоторое время было рекордно плохим не только в масштабах Европы, но и в масштабах всего мира.

"Сейчас мы опустились и стоим на дне. В августе у нас даже не сократилось количество жителей, но надо смотреть, почему", – заметила профессор.

Однако она порадовалась, что смертность в последние несколько лет сокращается. "По смертности среди мужчин мы были на последнем месте в Европе", – сказала профессор и подчеркнула, что статистика меняется и это "национальная радость.

А вот с рождаемостью ситуация иная. "К сожалению рождаемость колеблется, потом снова снижается, – сказала Станкунене. – Мы на дне, по сравнению с другими странами ЕС, поскольку долго смертность у нас была самой большой, особенно среди мужчин. По рождаемости мы в середине. По эмиграции... Мы выделяемся особенно высоким уровнем эмиграции".

По совам профессора, показатель иммиграции растет, но это не возвращающиеся соотечественники. "Это ли наша идея? Но не мне отвечать на этот вопрос", - заметила она.

По ее слова, большая проблема в Литве сейчас – низкая рождаемость. "На одну женщину в среднем приходится – 1,6 ребенок. Чтобы не исчезнуть, надо чтобы было больше 2, – сказала профессор. – Мы исчезаем из-за низкой рождаемости".

Что делать для повышения рождаемости? "Вижу усилия, но вижу и отсутствие компетентности, – сказала Станкунене о действиях властей. – Есть хороший опыт других стран, которые принимают специальные эффективные решения, но мы этой информацией не пользуемся".

По словам Станкунене, чтобы росла рождаемость, надо не повышать пособия, а улучшать условия для семей.

По словам профессора, важны все средства, помогающие сочетать работу с воспитанием детей. Самое главное – доступные услуги по присмотру и образованию детей за приемлемые цены.