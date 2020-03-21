"Все время подчеркивают, что самый большой риск заражения - в семье при близком контакте, в общении с близкими, а на втором месте – больницы. Глупости, когда думают, что все будет распространяться через торговые центры или как-то еще. Да, там есть вероятность заражения, но не такая серьезная, как при общении в семейном кругу или в коллективе, если вдруг туда придет кто-нибудь, кто не понимает, что может заразить других", – сказал он.

"Второй момент, мы не вынесли урок 30 лет назад из ситуации с ВИЧ, допускаем те же ошибки. К каждому надо относиться как к потенциальному носителю ВИЧ-инфекции – здесь то же самое. Неважно, пойдешь ты в магазин, будешь дома, в больнице, мы все понимаем, что в больнице эта вероятность больше, ведь туда приходят больные люди, поэтому к каждому надо относиться как к потенциальному источнику заражения", – заметил профессор.

Это не упраздняет необходимость проверить как можно больше людей и выяснять диагноз. "Я давно писал и говорил, что нужно ставить диагноз. Как мы можем, образно говоря, победить рак, если мы не знаем, где он находится? Чем быстрее мы будем ставить диагноз, тем больше внимания сможем уделять нужным людям и чтобы такие люди никуда не выходили, не распространяли инфекцию. Это азбучные истины", – подчеркнул он.

Что касается того, что даже врачам не хватает защиты, Чаплинскас сожалеет, что своевременно об этом не смогли позаботиться. "Я с самого начала говорил, китайцы дали нам время на подготовку, итальянцы предупредили, что будет хуже, чем в Китае, так и получилось. И все. Что успели сделать, то успели, а чего не успели – надо сейчас мобилизоваться, что еще я могу сказать. Больше нечего сказать, все уже сказано, надо делать и прислушиваться", – заметил Чаплинскас.

"Мы сейчас не знаем, кто может быть заразным, вирус уже распространяется внутри страны. И я считаю, что не нужно рассказывать о то, где был человек, куда ходил. Кто-то знает, что был рядом с инфицированным, другой, может быть, был рядом с десятью, у которых вирус еще не установлен, но он тоже заразился. Так формируется неверное понимание. Кроме того, начнем преследовать этих людей, обвинять, будут какие-то прорывы насилия - это нелогично. Другой вопрос - дополнительная дезинфекция, это было бы логично, мы возвращаемся к тому, о чем я уже говорил. Это может снизить возможность распространения вируса, но не кардинально. Кардинально это сделает только самоизоляция", – пояснил профессор.

"Сейчас ситуация такова, что не надо никого винить. Не это надо делать, надо мобилизоваться, не стоит радоваться, что мы что-то сделали раньше. Да, правда, раньше, ну и что с того, если этого масштаба было недостаточно. Сейчас надо быстро ориентироваться, советоваться со специалистами, с бизнесом, с обществом, что делать, чтобы люди соблюдали карантин, а не заниматься охотой на ведьм", – сказал он. Кроме того, необходимо слушать врачей, специалистов.

"Представьте себе, что было бы, если бы врач все время действовал по инструкции, а в зависимости от конкретной ситуации при лечении больного. Неужели и мы должны дойти до абсурда, чтобы смотреть - можем это делать или нет. Одно дело - соблюдение инструкций, но второй момент - не надо бояться признать, что не закупили нужного количества реагентов, что сбои во всем мире наблюдаются, об этом давно надо было говорить. Слишком затянулось это - вот-вот появятся, но не говорят, что не хватает", – сказал Чаплинскас.

Он заметил, что надо соблюдать указания - не собираться группами больше чем 5 человек и соблюдать безопасную дистанцию.

"Если мы будем этого придерживаться, это снизит риск распространения инфекции. Может, кто-то над этим смеется, но я рад, когда ограничивают количество людей в магазинах – ждите на улице, и на улице умные не толпятся, стоят в стороне друг от друга, в 2 и более метрах. Самые крупные капли вируса попадают на расстоянии метра, поэтому и говорим, что минимальное расстояние 1 м, и никакого прямого контакта, если это возможно", – напомнил профессор.

"То, что делают - проветривают, дезинфицируют транспортные средства, просят не стоять и не сидеть рядом, это правильно, это надо соблюдать. Мы должны понимать, что даже если ты проедешь несколько остановок рядом с больным, а он не будет кашлять и чихать, ты не вдохнешь капельки воздуха, которые он выдохнул, то не заразишься, но руки у этого человека могут быть нечистыми. Не забывайте об этом, тщательно мойте руки", – заметил он.

Чаплинскас сказал, что в литературе сказано, что заразиться через нечистые вещи или поверхности можно, но эта вероятность невелика.

"Не надо понимать превратно – в первую очередь будут заражаться от больных людей, а не от нечистых поверхностей, как сейчас боятся. От тех же денег вероятность заражения невелика", – сказал он, напомнив о необходимости мыть руки и соблюдать самоизоляцию.