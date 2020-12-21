Профессор не сомневается: новая форма COVID-19 придет в Литву, ограничение полетов не поможет

По словам профессора Литовского университета медицинских наук Альвидаса Лайшкониса, мутация вируса - не новость.

"Каждый микроорганизм, вирус или бактерия, старается выжить и борется за выживание. Если он попадает в условия, которые хуже, чем требуются, стараются к ним приспособиться. Когда вирус распространяется в обществе, он сталкивается с препятствиями, – сказал профессор. – Это могут быть генетические факторы, условия окружающей среды, температура. (...) Стараясь приспособиться, вирус меняется, мутирует, меняет белки. Это можно было предусмотреть", - сказал профессор.

По словам собеседника, наивно надеяться, что этот штамм есть только в Великобритании. Есть информация о том, что его находят и в других странах, а остановить перемещение людей практически невозможно. Именно Великобритания об этом штамме много говорит, поскольку там этот штамм установили.

"Может, у них появились подозрения, болезнь стала быстро распространяться, а технический уровень там высокий, возможно, поэтому они первыми это заметили", – сказал Лайшконис.

Пока о новом штамме известно немного. Мир узнал о нем только на прошлой неделе. Инфектолог сказал, что все происходящее в лаборатории - тайный процесс, данные передают только тогда, когда есть результат.

"Поэтому никаких данных у нас нет, в прессу попала лишь информация о новом штамме, поэтому начался хаос. Насколько известно, этот вариант более заразный", – заметил профессор.

"Я не сомневаюсь, что новый штамм придет и в Литву. Не могут люди не приехать в Литву иным путем. Если только эта мутация уже не пришла к нам. Ни одна страна от этого не защищена", - сказал Лайшконис.

Профессор не исключает и такой возможности, что новый штамм станет основной формой коронавируса.

"Конечно, мы преодолеем пандемию, но это вопрос времени, финансов и научных знаний. Понятно, это требует времени. Кроме того, не стоит надеяться, что в январе и феврале всех привьют. Вакцинация популяции начнется лишь весной. Популяция будет привита после вакцинации врачей, работников и жильцов домов социальной опеки, – сказал профессор. – Сейчас просто надо ждать. Надо исследовать новую мутацию, узнать, подействует ли на нее вакцина".