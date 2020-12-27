По словам профессора, даже если Сейм рассмотрит вопрос о введении чрезвычайного положения, это не будет означать, что все возможные ограничения и запреты для такого режима автоматически вступят в силу.

"В законе указывается, какие могут быть ограничения - могут быть ограничения, связанные со свободой собраний, неприкосновенностью жилища, свободой передвижения и т. д., любые конкретные ограничения в условиях конкретного чрезвычайного положения (…) предусмотрены актом, принятым Сеймом о чрезвычайном положении. Там указывается, какие ограничения нужны. Конечно, не будет так, что всех закроют, запрут, власть не будет работать. Может быть прямое управление, но может и не быть, в зависимости от ситуации. Я бы не боялся этого", - выступил профессор В. Некрошюс.

По его словам, чрезвычайное положение в стране может быть введено только при угрозе конституционному строю государства или трении общества.

"Если существует реальная опасность того, что одна из частей конституционной системы рухнет, а система здравоохранения является одной из частей, тогда можно (…) рассмотреть необходимость введения чрезвычайного положения. С другой стороны, все возможности, предусмотренные Законом об инфекционных заболеваниях, еще не полностью использованы, и он предусматривает ряд ограничений на передвижение и так далее. Там еще есть резерв", - подчеркнул профессор права ВУ.

"Контроль переписок возможен только в том случае, если Сейм подтвердит, что это возможно в данной ситуации. Введение ЧП само по себе не допускает контроля переписки, ни входа в дом, ни ограничения передвижения - нет. Плюс здесь в том, что это ограничение должно очень четко перечислять меры, которые применяются в этот период. Это могут быть только те меры, которые предусмотрены законом (…) и это гарантия прав человека - произвола не будет", - пояснил профессор.

"Пока что. По крайней мере, лично я не вижу причин для введения чрезвычайного положения", - добавил В. Некрошюс.