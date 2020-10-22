"Тенденция такая просматривается, ведь цифры удваиваются, если сейчас 300, то через две недели будет 600, а еще через две - 1200", – сказала профессор.

На вопрос, замедлят ли принятые меры распространение болезни, она ответила: "Надо следить за ситуацией. Если будет все, как до сих пор, то будет рост".

По словам Жвирблене, очень важно, что локальные карантины вводят в небольших городах, это на самом деле сдерживает распространение и позволяет контролировать очаги. Но самая большая проблема - крупные города.

По ее словам, на улице нет необходимости ходить в масках, поскольку на открытом воздухе вирус легко не передается.

"Самое главное - помещения, мы видим, что люди заражаются на работе. Много очагов на рабочих местах, значит, не соблюдают правила – близкие контакты, а ведь люди в закрытом помещении", – сказала профессор.

Что касается вакцины, она назвала ее спасением, но отметила, что все еще есть много неизвестных факторов. Будет ли она и когда, будет ли она эффективной? Кроме того, надо привить 60-70% популяции.

"Сейчас выдвинуто требование к эффективности вакцины - это 60%, значит, будут защищены 6 из 10 привитых", – прибавила профессор, заметив, что в таком случае вакцина не будет очень эффективной и вирус быстро остановить не удастся.

Жвирблене подчеркнула, что ни в Литве, ни в других странах ЕС не будут распространять непроверенную вакцину, как это было в России.

Несмотря на большое количество больных, ситуация в Литве, по словам профессора, еще под контролем.

Она заметила, что жесткий карантин весной помог остановить распространение болезни и подготовиться к осени.

Профессор сказала, что ей не хочется никого пугать, но мы видим тенденцию, а ведь еще не закончилась осень.

"Честно говоря, нас ждет долгая зима. Ноябрь, декабрь, январь, февраль - это те месяцы, когда мы еще будем ходить в школу, на работу, будем проводить время в помещениях. Я думаю, этот зимний сезон будет нелегким. Но не хочу рисовать мрачный сценарий. Только если ситуация будет очень серьезной, не нужно удивляться каким-то решениям, которые понравятся не всем", – сказала Жвирблене.