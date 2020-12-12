По его словам, вызовы могут возникать в сфере логистики и из-за недовольства людей, но к этому готовятся.

"Что касается логистики, то первые холодильники уже доставлены, конечно, это лишь начало. Очень важно, чтобы была связь между логистикой и желанием людей делать прививки", – сказал профессор. Чаплинскас сказал, что нужна стратегия коммуникации, чтобы люди охотно делали прививки.

"Общее правило одно и ясное – надо оперативно и квалифицировано говорить правду. Если у людей возникают какие-то вопросы, на них надо отвечать. Только что мне звонили с Delfi и интересовались аллергическими реакциями после вакцинации, которые зарегистрированы в Великобритании. Надо подчеркнуть, что наблюдение за побочными реакциями ведется во всем мире после всех прививок и лекарств. Подчеркиваю, сам человек может информировать о реакции после лекарства или прививки", – сказал профессор.

Он сказал, что о побочных реакциях должны сообщать и врачи.

Чаплинскас сказал, что когда вакцина появится в Литве, о побочных реакциях можно будет сообщать как Государственной службе контроля над лекарствами, так и на сайте Центра инфекционных заболеваний и СПИДа. Напомним, что в Англии поступили данные об аллергической реакции, поэтому людям, у которых проявляются сильные аллергические реакции, рекомендовали не прививаться, пока не выяснят этот вопрос.

Профессор подчеркнул, что каждую партию вакцины оценивают отдельно. Он напомнил, что были случаи и с другими вакцинами, когда сообщали о побочных реакциях, тогда вакцину просто отзывали.

Он напомнил, что мифы о прививках существовали всегда.

"Чтобы их развеять, их не надо повторять. Надо отвечать на опасения людей. Надо сразу же подчеркнуть, что вакцина безопасна. Пока не убедятся в безопасности вакцин, их никто не использует. Повторяю, если возникнут какие-то реакции, что что-то не так, то вакцину отзовут", – подчеркнул собеседник.

Чаплинскас сказал, что не существует никакой, даже теоретической связи между вакциной и связью 5G, а дезинформаторы пытаются связать их. Он признал, что врачи опасаются, что люди после первой прививки могут не захотеть делать вторую.

"Реакции на эту вакцину такие же, какие бывают на другие прививки. Они бывают у 2-10, может иногда 15% людей. Они проходят сами по себе. Обычно это бывает несильная боль в месте укола. Потом появляется уплотнение, которое само по себе рассасывается", – сказал медик.

Чаплинскас сказал, что после прививки от Covid-19 может немного подняться температура, чувствоваться усталость, головная или мышечная боль.

"Но надо понимать, что это тренировка иммунной системы, чтобы она распознала вирус, если с ним доведется встретиться, и не дала им заболеть", – сказал он.

"Не надо боятся такой реакции, за ней надо наблюдать. Если она вызывает озабоченность, неудобства, надо сообщить о ней, зарегистрировать ее", – сказал он. Чаплинскас не исключил, что жители могут испугаться такой реакции на первую прививку и не пойти делать вторую.

"Поэтому надо объяснять. Если человек не сделает вторую прививку, полноценного иммунитета не будет. Прививку повторяют через 21 день", – заметил профессор.

Он сказал, что для того, чтобы начались перемены, надо привить большое количество людей.

"Ситуация ни в коем случае быстро не изменится, если привьют немного людей. Еще год после появления вакцины сохранятся те же меры безопасности. Придется соблюдать физическую дистанцию, носить маски там, где есть опасность заражения", – заметил собеседник.

Он напомнил, что всеобщий иммунитет формируется, если привьются или переболеют 60-80% населения.

Чаплинскас сказал также, что уже есть данные о повторном заболевании Covid-19. А это значит, что иммунитет формируется ненадолго и постепенно ослабевает.

На вопрос, потребуются ли в Литве более жесткие меры для побуждения жителей делать прививки, например, ограничения для непривитых, он ответил: "Я думаю, что основная причина распространения инфекции Литве - наивные предположения, что полицейские меры помогут обуздать инфекцию. Более того – эти меры были приняты несвоевременно".

Чаплинскас подчеркнул, что единственный путь убеждения людей – своевременное и масштабное информирование.