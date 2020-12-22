Профессор: мы с беспокойством ждем результатов заболеваемости, которые появятся в среду-четверг

Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас сказал, что есть положительные признаки, однако, по его словам, уровень заболеваемости по-прежнему растет.
"20 декабря размер эффективной репродукции составлял 1,03. Мы видим, что болезнь по-прежнему распространяется, но хотим верить, что он станет ниже 1 и мы увидим положительные тенденции. Пока, к сожалению, этот показатель растет. Особенно растет число дневных случаев заболевания", – сказал Станкунас.
По словам эксперта, с президентом обсудили и изменения мобильности жителей, полученные на базе данных Google. По словам Станкунаса, особенно заметно, что с 16 декабря жители реже хотят в торговые центры. Но, по словам эксперта, два дня, когда жители штурмовали ТЦ, ярко выделяются в статистике.
"В прошлый понедельник-вторник мобильность значительно увеличилась и составила на 24-25% выше обычного. Те фотографии, которые были в социальных сетях, отражаются и в статистике Google" – сказал профессор.
"С прошлой среды, когда ввели ограничения, посещений ТЦ стало намного меньше, падение сократилось до -61-64%. Это практически уровень первого карантина", – прибавил он.
По словам эксперта, данные Google о мобильности людей показали, что жители Литвы стали реже ходить и в продуктовые магазины.
"Мы знаем, что мобильность тесно связана с уровнем заболеваемости, поэтому мы с беспокойством ждем данных в среду и четверг, может быть определенный рост", – признал он.
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