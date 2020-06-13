На вопрос, не рано ли отменяют карантин, профессор ответил, что тут все неоднозначно.

"И да, и нет. Думаю, мы можем пожить свободнее, чем в марте и апреле, когда был самый пик. Но я всегда говорил, что нельзя расслабляться, вирус может ударить с новой силой", – сказал профессор. Он сказал, что пока не видно, чтобы жители слишком расслабились.

"Я пока не вижу, чтобы люди расслабились (…) появляется, кажется, сознательность. Если она сохранится, я только порадуюсь. И я думаю, что мы можем пожить в более мягких условиях", – сказал он.

Иран, Молдавия, Южная Корея на своей шкуре почувствовали, что после отказа от жестких ограничений, количество новых случаев коронавируса выросло. Станкунас сказал, что это настораживает и его.

"Риск все время остается", – сказал он. Профессор заметил, что после преодоления первого этапа, надо подумать о психологическом состоянии людей.

"Прогнозы - неблагодарное дело. Все надо взвесить. (…) Условия карантина одну проблему решают, а другую порождают. Вся научная литература говорит о том, что растет количество различных психологических проблем. Например, и сама ВОЗ в последние дни представила информацию, в которой сказано, что в Великобритании стало больше бытового насилия", – сказал Станкунас.

"Это палка о двух концах", – оценил он ситуацию.

"Карантин важен, важно соблюдать рекомендации. Но нельзя перегибать палку, я апеллирую к сознательности жителей Литвы", – сказал он.

Профессор сказал, что пик могут породить и массовые протесты. Когда большие группы людей объединяются ради социальной справедливости, забывая о социальной дистанции, защитных средствах.

"Об этом говорят и пишут в научной литературе, на форумах. Эта волна пикетов против расизма может привести ко второй волне вируса. Людей собирается много, о средствах защиты они не думают", – заметил он.

Профессор прибавил, что это может быть толчком к новой волне.

Станкунас успокоил, говоря, что необязательно вторая волна будет сильнее первой (так говорят на примере "испанки").

"Я думаю, что самая большая угроза - спонтанные собрания людей. Это всякие праздники, во время которых люди не соблюдают дистанцию, гигиену", – сказал профессор.