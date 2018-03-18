Профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис, который нашел оригинал Акта от 16 февраля в Берлине 17 февраля на своей странице в фейсбуке поделился возмущенным замечанием - по имеющимся у него данным, желающие увидеть Акт в Доме подписантов, должны заплатить за это. По его мнению – это нечестно.
Liudas Mažylis
© DELFI / Domantas Pipas


"Чего идти в Дом подписантов? Даже не знаю! Акт вроде бы там еще можно увидеть. Лежит под стеклом. Но бесплатно на него не посмотришь. С 13 марта этого года на Акт от 16 февраля можно посмотреть только за деньги! Наверное так и надо! Если ты патриот - плати! Только жаль: среди посетителей были и граждане Германии. Им надо наверное посоветовать - увезите вы этот дорогой для нас (?) Документ назад в Берлин?!", - написал Мажилис.

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Профессор сказал DELFI, что о том, что Акт можно увидеть только, заплатив за вход, ему сообщили несколько человек – граждане Литвы и Германии, которые посетили Дом подписантов. По его сведениям, за вход им пришлось заплатить по 4 евро.

"Люди приезжают издалека, платят за билеты, за бензин, и еще платят за билет в Доме подписантов", - возмущался Мажилис.

Он считает, что это нечестно. По его мнению, в таком случае Акт должны выставить в другом месте. "Например, в моем родном Каунасе. У нас есть волонтеры, которые обеспечат безопасность и сделают это бесплатно", - сказал он DELFI.

Мажилис прибавил, что ему хочется больше ясности - если для того, чтобы увидеть оригинал Акта, за это надо заплатить, должны об этом написать и сообщить.

DELFI не удалось связаться с представителями Дома подписантов. На сайте lnm.lt указано, что посещение Дома подписантов платное: билет для взрослых стоит 4 евро, льготный - 2 евро, семейный - 5 евро. Там есть и список людей, которые могут посетить Дом подписантов бесплатно.

Профессор Мажилис возмущен: нечестно брать плату с тех, кто приходит посмотреть на Акт
© DELFI
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