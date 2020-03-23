"Сейчас количество новых случаев удваивается раз в двое суток. Возможно темпы распространения замедлятся, когда увеличатся масштабы тестирования. Но другой фактор может ухудшить ситуацию – новые привозные случаи и неуправляемая ситуация в медучреждениях. Поэтому через месяц, в конце апреля, в Литве может быть не 5000, а 10 000 зарегистрированных случаев COVID–19, из них 2000 - в больницах, а в 500 будет требоваться искусственная вентиляция легких. Первый опыт показывает, что вирус в литве не мягче, чем в других местах", – писал врач.

Он представил предложение на тему, что делать, чтобы сократить масштабы распространения в два раза:

1. Защита всех врачей и удаленная форма работы во всех больницах. Проверка всех врачей каждые 7 дней. Перед тем как врачу выйти из 14-дневного карантина на работу, его надо проверить.

2. Обязательный 14-дневный карантин и тестирование всех, кто вернулся из-за границы перед выходом на работу.

3. Максимальная дистанция и контроль за движение в и из очагов распространения COVID-19.