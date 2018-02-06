"Я пошел на эту должность, поверив, что новая власть, которая перед выборами обещала много важных для Литвы перемен, осуществит их. Но время идет, а многие предвыборные обещания, как это часто бывает, не выполняются, и похоже, их не выполнят", – сказал DELFI Лазутка.

Он напомнил, что во время предвыборной кампании Стасис Якелюнас, которого прочили в министры финансов, конкретно говорил о необходимых реформах.

"Но потом на этот пост выбрали другого кандидата, которому реформы не нужны. Это видно из его публичных и непубличных высказываний. То, что предложено и сделано - только косметические работы", – сказал Лазутка.

Он сказал, что утратил надежду на то, что во время работы нынешнего правительства произойдут существенные перемены в сфере социальной защиты.

Лазутка заметил, что если министр финансов, заявляет, что налоговая реформа не нужна, то остальным министрам остается с этим только мириться, поскольку без средств они ничего не могут предпринимать.

"Литва отличается тем, что плохо собирает средства. (…) В таком случае министрам приходится выкручиваться и оправдываться перед обществом и избирателями, что они не могут повышать зарплаты учителям, врачам или "детские" деньги вводят вместо дополнительного необлагаемого налогами размера. Хотя в программе правительство обязалось не только ввести "детские" деньги, но и снизить налоговое бремя для людей с небольшими доходами. То есть для работающих людей", – сказал Лазутка, заметил, что когда ознакомился с системой изнутри, у него сложилось впечатление, что "крестьяне" ничем не отличаются от тех, кто был у власти до них.