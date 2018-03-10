АУТОДИАГНОСТИКА. Сантаришкес

Увяли как трава мои

и шуица

и десница

которые умели играть.

Остановились ноги.

Они

хотели

могли шагать громко быстро

как два гнедых коня.

– Это в прошлом!

Еще работает голова.

В ней

мне кажется я еще остаюсь

сельским вороном

в тени облаков.

А ястреб высоко.

AUTODIAGNOZĖ. Santariškės

Suvyto kaip žolė man

ir kairė

ir dešinė

kurios mokėjo skambinti.

Sustojo kojos.

Jos

norėdavo

galėdamos žingsniuoti trankiai spėriai

kaip du galingi bėriai.

– Praeitis!

Dar malasi galva.

Joje

man regis dar esu

bažnytkaimio kranklys

šešėly debesų.

O vanagas aukštai.

Такое стихотворение профессор выложил на своей странице в социальной сети, на него отреагировали больше 2000 пользователей.

DELFI напоминает, что Ландсбергис останется в больнице и во время торжеств по случаю 11 марта.

9 марта утром сын профессора Витаутас В. Ландсбергис сказал DELFI, что состояние его отца "стабильно больничное".

"Мы ждем, что когда-то оно станет стабильнее, чтобы его могли выписать. Какой-то серьезной опасности нет, но присмотр врачей необходим" – сказал Витаутас В. Ландсбергис.

По его словам, Ландсбергис не сможет принять участие в мероприятиях по случаю 11 марта. Однако на вопрос, намерен ли профессор поздравить Литву, как он это сделал 16 февраля, Витаутас В. Ландсбергис ответил: "Все может быть".

"Я знаю, что сегодня что-то будут снимать, кто-то намерен приехать. Он работает в больнице. Думаю, все может быть, он точно не останется в стороне (от 11 марта), это не свойственно его характеру", – сказал сын профессора.