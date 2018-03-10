АУТОДИАГНОСТИКА. Сантаришкес
Увяли как трава мои
и шуица
и десница
которые умели играть.
Остановились ноги.
Они
хотели
могли шагать громко быстро
как два гнедых коня.
– Это в прошлом!
Еще работает голова.
В ней
мне кажется я еще остаюсь
сельским вороном
в тени облаков.
А ястреб высоко.
AUTODIAGNOZĖ. Santariškės
Suvyto kaip žolė man
ir kairė
ir dešinė
kurios mokėjo skambinti.
Sustojo kojos.
Jos
norėdavo
galėdamos žingsniuoti trankiai spėriai
kaip du galingi bėriai.
– Praeitis!
Dar malasi galva.
Joje
man regis dar esu
bažnytkaimio kranklys
šešėly debesų.
O vanagas aukštai.
Такое стихотворение профессор выложил на своей странице в социальной сети, на него отреагировали больше 2000 пользователей.
DELFI напоминает, что Ландсбергис останется в больнице и во время торжеств по случаю 11 марта.
9 марта утром сын профессора Витаутас В. Ландсбергис сказал DELFI, что состояние его отца "стабильно больничное".
"Мы ждем, что когда-то оно станет стабильнее, чтобы его могли выписать. Какой-то серьезной опасности нет, но присмотр врачей необходим" – сказал Витаутас В. Ландсбергис.
По его словам, Ландсбергис не сможет принять участие в мероприятиях по случаю 11 марта. Однако на вопрос, намерен ли профессор поздравить Литву, как он это сделал 16 февраля, Витаутас В. Ландсбергис ответил: "Все может быть".
"Я знаю, что сегодня что-то будут снимать, кто-то намерен приехать. Он работает в больнице. Думаю, все может быть, он точно не останется в стороне (от 11 марта), это не свойственно его характеру", – сказал сын профессора.
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