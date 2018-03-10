Профессор Витаутас Ландсбергис, который попал в больницу перед 16 февраля, выложил в социальную сеть стихотворение о своем здоровье.
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

АУТОДИАГНОСТИКА. Сантаришкес

Увяли как трава мои
и шуица
и десница
которые умели играть.

Остановились ноги.
Они
хотели
могли шагать громко быстро
как два гнедых коня.
– Это в прошлом!

Еще работает голова.
В ней
мне кажется я еще остаюсь
сельским вороном
в тени облаков.

А ястреб высоко.

AUTODIAGNOZĖ. Santariškės
Suvyto kaip žolė man
ir kairė
ir dešinė
kurios mokėjo skambinti.

Статьи по теме:
11 марта профессор Ландсбергис проведет в больнице  (162)
Витаутас Ландсбергис еще в больнице: улучшения состояния ожидают со дня на день  (121)

Sustojo kojos.
Jos
norėdavo
galėdamos žingsniuoti trankiai spėriai
kaip du galingi bėriai.
– Praeitis!

Dar malasi galva.
Joje
man regis dar esu
bažnytkaimio kranklys
šešėly debesų.

O vanagas aukštai.

Такое стихотворение профессор выложил на своей странице в социальной сети, на него отреагировали больше 2000 пользователей.

DELFI напоминает, что Ландсбергис останется в больнице и во время торжеств по случаю 11 марта.

9 марта утром сын профессора Витаутас В. Ландсбергис сказал DELFI, что состояние его отца "стабильно больничное".

"Мы ждем, что когда-то оно станет стабильнее, чтобы его могли выписать. Какой-то серьезной опасности нет, но присмотр врачей необходим" – сказал Витаутас В. Ландсбергис.

По его словам, Ландсбергис не сможет принять участие в мероприятиях по случаю 11 марта. Однако на вопрос, намерен ли профессор поздравить Литву, как он это сделал 16 февраля, Витаутас В. Ландсбергис ответил: "Все может быть".

"Я знаю, что сегодня что-то будут снимать, кто-то намерен приехать. Он работает в больнице. Думаю, все может быть, он точно не останется в стороне (от 11 марта), это не свойственно его характеру", – сказал сын профессора.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Профессор Ландсбергис выложил в социальную сеть стихотворение о своем здоровье (20)

Профессор Витаутас Ландсбергис , который попал в...

Маяускас планы не меняет: в понедельник подаст заявление в прокуратуру (4)

Депутат парламента Литвы Миколас Маяускас пока еще в...

Водитель с 1,73 промилле - разве это много? (17)

В пятницу поздно вечером в Вильнюсе проходил...

С мая на юго-востоке Литвы будет транслироваться минимум польских ТВ каналов (31)

С мая в густонаселенных этническими поляками...

Погода: весна вступает в свои права

В выходные дни снег по-прежнему будет таять. По ночам...

TOP новостей

Иммигранты из Беларуси и Украины сталкиваются в Литве с жестокой реальностью (28)

Приехавшие в Литву украинцы и белорусы сталкиваются...

Страховщики развеяли миф об именных номерах (1)

В Литве популярностью пользуются именные номера....

Сквернялис: у части работников увеличатся зарплаты (3)

Представляя повестку для весенней сессии парламента,...

Маяускас планы не меняет: в понедельник подаст заявление в прокуратуру (4)

Депутат парламента Литвы Миколас Маяускас пока еще в...

Водитель с 1,73 промилле - разве это много? (17)

В пятницу поздно вечером в Вильнюсе проходил...