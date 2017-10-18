У него диагностировали воспаление легких. Об этом 18 октября вечером сообщило Info TV.
"Состояние среднее, но он не сдается, он всегда считает, что будущее есть и у него есть планы на будущее, несмотря на проблемы со здоровьем, планы никуда не пропадают, их надо осуществлять и готовиться к ним", – сказала супруга Витаутаса Ландсбергиса Гражина Ручите-Ландсбергене.
Ландсбергис был первым фактическим главой Литвы после восстановления независимости, внес значительный вклад в развал СССР. В 1990 году он возглавил сессию Верховного совета, на которой был принят Акт 11 марта, который провозгласил о независимости страны.
Ландсбергис в 1992–2004 гг. был депутатом парламента, в 1996–2000 гг. – он был спикером парламента, в 2004–2009 гг. работал в Европарламенте.
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