– Профессор,насколько, по Вашему мнению, нынешняя Литва запрограммирована на успех?

– Никто Литву не запрограммирует, если она сама этого не сделает. Сейчас я слышу всякое об успехе, но все это идет в сторону, не по сути. У меня изначально была одна моя идея – о идее для Литвы. Вы ввязываете меня в дискуссию о наличии или отсутствии успеха, на который якобы кто-то заранее запрограммировал, якобы нам уже и стараться не надо, о хотеть чего-то и усилий прилагать не надо, и головы за это отдавать не надо, придет успех, поскольку он запрограммирован – не надо вводить в заблуждение не себя, ни людей.

Где та идея, которая может принести плод, стать спасением, вдохновением? Поскольку люди думали в этом направлении, могу сказать – приветствую вас литовские идеалисты – давайте здравствовать. Это будет что-то, неплохая идея, которой можно следовать. Литва со здоровой головой и духом, которая в бешенстве не гложет себя, не спивается от бессмыслия, не бежит от себя. Когда начали делиться идеями для Литвы, я сказал, что высокая и вдохновляющая идея для нас одна, все остальное – разные задумки бизнеса. Видите разницу? Как и в других случаях. Вроде бы столкновение из-за площади, номы понимаем две вещи: площадь для нас слишком большая, у нас нет столько духа и еще - мы не различаем свободу и досуг.

Что касается идеи, есть одна, ее давно предложили, 150 лет назад, она долго жила и оживляет – это идея Литвы. Идея для Литвы - просто быть, находиться, зреть, проявляться вновь и вновь, не поддаваться ни старческому хирению ни уничтожению со стороны врага. Даже когда великий Адам печально провозгласил, что его красивая Литва уже в прошлом, Литва сказала – нет, я жива. Затем высказались участники восстания, книгоноши. Мотеюс Валанчюс и другие деятели "Зари": Йонас Басанавичюс, Винцас Кудирка, а с ним и Йонас из Ригишкяй (...). И уступил Винцас двум Йонасам (...), и появилась идея Литвы, чтобы Литва была, чтобы в ней жили светлые, достойные люди, которые лелеяли бы в сердцах жажду свободы – свободы, не только развлечений на досуге. Есть ли у нас сегодня более благородные идеи для Литвы? Не знаю, нужны ли они, чтобы не потерять эту? Все другие - из нее.