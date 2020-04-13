С начала марта ежедневно Национальный центр общественного здравоохранения, правительство, Минздрав, клиники информируют о борьбе с коронавирусом в Литве.

Статистика меняется, количество жертв растет, но, по словам профессора, "голые" цифры бьют очень больно. "Смерть во время пандемии обезличена, как будто это голые цифры. За 10 дней, когда видишь только клинические данные о пациенте, привязываешься к нему, несмотря на то, что раньше не был с ним знаком.

Каждое изменение анализа крови, которое обнадеживает, вдохновляет не сдаваться и по-прежнему искать возможность как остановить эту бурю.

Но наступает такой момент, когда ты осознаешь, что команда сделала все, но победа сегодня невозможна.

Тяжело видеть, как COVID-19 забирает еще одну жертву, нашего человека, быть может твоего сверстника. Эта обезличенная статистика бьет очень лично.

И очень сложно отступить. Трудно искать ответы, что и как лучше могли бы сделать. Такая неромантичная эта линия фронта COVID-19.

Только наша линия фронта проходит там, где мы заглушаем нашу боль и все равно не прекращаем оказывать сопротивление, тихо повторяя в мыслях свои молитвы, в которых просим сил, чтобы все мы продержались до завтра.

И так каждый день, пока все это преодолеем. Поскольку там, где линий фронта нет, мы просто сдаемся, позволяя вирусу решать, кто из нас будет жить, а кто умрет", – писал в фейсбуке Касюлявичюс.

Delfi напоминает, что по данным на 7 ч. 13 апреля в Литве коронавирус диагностирован у 1062 человек, 24 человека скончались.